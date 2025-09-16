Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявила в розыск главу ЦИК России - РИА Новости Крым, 16.09.2025
СБУ объявила в розыск главу ЦИК России
СБУ объявила в розыск главу ЦИК России - РИА Новости Крым, 16.09.2025
СБУ объявила в розыск главу ЦИК России
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову, следует из материалов украинских... РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову, следует из материалов украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.Председателю ЦИК РФ вменяется "посягательство на территориальную целостность Украины", а также якобы соучастие в ведении "агрессивной войны". Памфилова также с 2018 года внесена в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".Ранее управление СБУ в Хмельницкой области объявило в розыск экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева.На прошлой неделе стало известно, что СБУ объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати. А в начале сентября Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за поездку в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никита Михалков объявлен в розыск СБУСБУ объявила в розыск Григория ЛепсаСБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине
новости, элла памфилова, центральная избирательная комиссия россии (цик), центризбирком (цик рф), россия, украина, сбу (служба безопасности украины)
СБУ объявила в розыск главу ЦИК России

СБУ объявила в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову

07:07 16.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову, следует из материалов украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Председателю ЦИК РФ вменяется "посягательство на территориальную целостность Украины", а также якобы соучастие в ведении "агрессивной войны". Памфилова также с 2018 года внесена в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
Ранее управление СБУ в Хмельницкой области объявило в розыск экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева.
На прошлой неделе стало известно, что СБУ объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати. А в начале сентября Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за поездку в Крым.
Лента новостейМолния