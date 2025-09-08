https://crimea.ria.ru/20250908/sbu-obyavila-v-rozysk-repera-timati-za-kontserty-v-krymu-1149277212.html
СБУ объявила в розыск рэпера Тимати за концерты в Крыму
СБУ объявила в розыск рэпера Тимати за концерты в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.Данные о нем были внесены в базу 1 июля. Еще раньше, в июне, СБУ заочно предъявила Юнусову обвинение в нарушении порядка въезда на территорию страны. Ему вменяется предполагаемое "посягательство на независимость и территориальную целостность Украины" из-за концертов в Крыму. Отмечается, что Тимати провел порядка семи концертов на полуострове.Кроме того, данные музыканта внесены в базу сайта "Миротворец".Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Как указано, "вина" артиста состоит в том, что он после одного из концертов летом 2023 года публично пообещал платить по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный "танк ВСУ". На самом деле речь шла о танках западного производства, которые на Украину поставляют ее так называемые "партнеры".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ объявила в розыск Григория ЛепсаСБУ объявила о подозрении певцу Григорию ЛепсуСБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине
08:22 08.09.2025 (обновлено: 08:37 08.09.2025)