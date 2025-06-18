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СБУ объявила в розыск Григория Лепса - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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СБУ объявила в розыск Григория Лепса
СБУ объявила в розыск Григория Лепса - РИА Новости Крым, 18.06.2025
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти, которые... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T08:20
2025-06-18T08:20
новости
григорий лепс
музыка
украина
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.В начале марта 2025 года в СБУ заявили, что заочно предъявили обвинения Лепсу из-за его поддержки специальной военной операции на Украине. Как выяснило РИА Новости, певец был объявлен в розыск 4 марта 2025 года.Лепсу поставили в вину, что после одного из концертов летом 2023 года он публично пообещал платить по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный "танк ВСУ". На самом деле речь шла о танках западного производства, которые на Украину поставляют ее так называемые "партнеры".Ранее служба безопасности Украины заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman. Как указали в СБУ, "вина" артиста состоит в том, что он публично поддерживает действия российского руководства и прославляет российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, григорий лепс, музыка, украина, сбу (служба безопасности украины)
СБУ объявила в розыск Григория Лепса

СБУ объявила в розыск Григория Лепса из-за его поддержки спецоперации

08:20 18.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПресс-конференция певца Григория Лепса
Пресс-конференция певца Григория Лепса - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.
В начале марта 2025 года в СБУ заявили, что заочно предъявили обвинения Лепсу из-за его поддержки специальной военной операции на Украине. Как выяснило РИА Новости, певец был объявлен в розыск 4 марта 2025 года.
Лепсу поставили в вину, что после одного из концертов летом 2023 года он публично пообещал платить по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный "танк ВСУ". На самом деле речь шла о танках западного производства, которые на Украину поставляют ее так называемые "партнеры".
Ранее служба безопасности Украины заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman. Как указали в СБУ, "вина" артиста состоит в том, что он публично поддерживает действия российского руководства и прославляет российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиГригорий ЛепсМузыкаУкраинаСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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