https://crimea.ria.ru/20250618/sbu-obyavila-v-rozysk-grigoriya-lepsa-1147303608.html

СБУ объявила в розыск Григория Лепса

СБУ объявила в розыск Григория Лепса - РИА Новости Крым, 18.06.2025

СБУ объявила в розыск Григория Лепса

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти, которые... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T08:20

2025-06-18T08:20

2025-06-18T08:20

новости

григорий лепс

музыка

украина

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.В начале марта 2025 года в СБУ заявили, что заочно предъявили обвинения Лепсу из-за его поддержки специальной военной операции на Украине. Как выяснило РИА Новости, певец был объявлен в розыск 4 марта 2025 года.Лепсу поставили в вину, что после одного из концертов летом 2023 года он публично пообещал платить по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный "танк ВСУ". На самом деле речь шла о танках западного производства, которые на Украину поставляют ее так называемые "партнеры".Ранее служба безопасности Украины заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman. Как указали в СБУ, "вина" артиста состоит в том, что он публично поддерживает действия российского руководства и прославляет российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, григорий лепс, музыка, украина, сбу (служба безопасности украины)