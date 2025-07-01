https://crimea.ria.ru/20250701/nikita-mikhalkov-obyavlen-v-rozysk-sbu-1147610743.html

Никита Михалков объявлен в розыск СБУ

Никита Михалков объявлен в розыск СБУ - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Никита Михалков объявлен в розыск СБУ

Народный артист Российской Федерации, режиссер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине. Об этом сообщает украинское МВД. РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T08:03

2025-07-01T08:03

2025-07-01T08:03

никита михалков

сбу (служба безопасности украины)

"миротворец"

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Народный артист Российской Федерации, режиссер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине. Об этом сообщает украинское МВД.Из сообщения следует, что Михалкова ищет украинская служба безопасности (СБУ), причем с марта 2022 года. В 2018 году артист внесен в перечень деятелей, которые, как считает Киев, создает угрозу нацбезопасности страны. Еще годом раннее режиссер оказался в базе данных скандально известного украинского ресурса "Миротворец".Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.Действия владельцев сайта "Миротворец" ранее критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее 14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", попала в базу данных обновленного украинского сайта "Миротворец" за съемки в Крыму в лагере "Артек".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек"Трампа убрали из базы "Миротворца"Журналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита михалков, сбу (служба безопасности украины), "миротворец", новости, украина