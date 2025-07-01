https://crimea.ria.ru/20250701/nikita-mikhalkov-obyavlen-v-rozysk-sbu-1147610743.html
Никита Михалков объявлен в розыск СБУ
Никита Михалков объявлен в розыск СБУ - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Никита Михалков объявлен в розыск СБУ
Народный артист Российской Федерации, режиссер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине. Об этом сообщает украинское МВД. РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T08:03
2025-07-01T08:03
2025-07-01T08:03
никита михалков
сбу (служба безопасности украины)
"миротворец"
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Народный артист Российской Федерации, режиссер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине. Об этом сообщает украинское МВД.Из сообщения следует, что Михалкова ищет украинская служба безопасности (СБУ), причем с марта 2022 года. В 2018 году артист внесен в перечень деятелей, которые, как считает Киев, создает угрозу нацбезопасности страны. Еще годом раннее режиссер оказался в базе данных скандально известного украинского ресурса "Миротворец".Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.Действия владельцев сайта "Миротворец" ранее критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее 14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", попала в базу данных обновленного украинского сайта "Миротворец" за съемки в Крыму в лагере "Артек".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек"Трампа убрали из базы "Миротворца"Журналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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никита михалков, сбу (служба безопасности украины), "миротворец", новости, украина
Никита Михалков объявлен в розыск СБУ
Народный артист России Никита Михалков объявлен в розыск на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Народный артист Российской Федерации, режиссер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине. Об этом сообщает украинское МВД.
Из сообщения следует, что Михалкова ищет украинская служба безопасности (СБУ), причем с марта 2022 года. В 2018 году артист внесен в перечень деятелей, которые, как считает Киев, создает угрозу нацбезопасности страны. Еще годом раннее режиссер оказался в базе данных скандально известного украинского ресурса "Миротворец".
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто, по мнению авторов ресурса, представляет угрозу для национальной безопасности Украины. В базу "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе, а также иностранцев.
Действия владельцев сайта "Миротворец" ранее критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее 14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", попала в базу данных
обновленного украинского сайта "Миротворец" за съемки в Крыму в лагере "Артек".
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