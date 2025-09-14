https://crimea.ria.ru/20250914/sbu-obyavila-v-rozysk-eks-chempiona-mira-po-boksu-nikolaya-valueva-1149435598.html
СБУ объявила в розыск экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева
Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявило в розыск экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева, следует из
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявило в розыск экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД.Обвинение Валуеву выдвинуто по статье о якобы "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".В базе данных экс-чемпион мира по боксу указан как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования", а в качестве его "даты исчезновения" приводится 23 апреля 2022 года.В понедельник стало известно, что СБУ объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати.На прошлой неделе Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за поездку в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никита Михалков объявлен в розыск СБУСБУ объявила в розыск Григория ЛепсаСБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине
СБУ объявила в розыск Николая Валуева