СБУ объявила в розыск экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева

СБУ объявила в розыск экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева

2025-09-14

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявило в розыск экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД.Обвинение Валуеву выдвинуто по статье о якобы "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".В базе данных экс-чемпион мира по боксу указан как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования", а в качестве его "даты исчезновения" приводится 23 апреля 2022 года.В понедельник стало известно, что СБУ объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати.На прошлой неделе Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за поездку в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никита Михалков объявлен в розыск СБУСБУ объявила в розыск Григория ЛепсаСБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине

