Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявила в розыск экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250914/sbu-obyavila-v-rozysk-eks-chempiona-mira-po-boksu-nikolaya-valueva-1149435598.html
СБУ объявила в розыск экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева
СБУ объявила в розыск экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева - РИА Новости Крым, 14.09.2025
СБУ объявила в розыск экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева
Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявило в розыск экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева, следует из РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T11:32
2025-09-14T11:32
новости
николай валуев
бокс
государственная дума рф
украина
розыск
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0e/1149435900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4da679236b12ff6288dc881481526bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявило в розыск экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД.Обвинение Валуеву выдвинуто по статье о якобы "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".В базе данных экс-чемпион мира по боксу указан как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования", а в качестве его "даты исчезновения" приводится 23 апреля 2022 года.В понедельник стало известно, что СБУ объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати.На прошлой неделе Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за поездку в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никита Михалков объявлен в розыск СБУСБУ объявила в розыск Григория ЛепсаСБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0e/1149435900_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d82775bbb80ced596e6aa5877ddaa54b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, николай валуев, бокс, государственная дума рф, украина, розыск, сбу (служба безопасности украины)
СБУ объявила в розыск экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева

СБУ объявила в розыск Николая Валуева

11:32 14.09.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области объявило в розыск экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы РФ Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД.
Обвинение Валуеву выдвинуто по статье о якобы "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
В базе данных экс-чемпион мира по боксу указан как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования", а в качестве его "даты исчезновения" приводится 23 апреля 2022 года.
В понедельник стало известно, что СБУ объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати.
На прошлой неделе Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за поездку в Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Никита Михалков объявлен в розыск СБУ
СБУ объявила в розыск Григория Лепса
СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине
 
НовостиНиколай ВалуевБоксГосударственная Дума РФУкраинаРозыскСБУ (Служба безопасности Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Пожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем
13:08Крымский мост: растут очереди с двух сторон
12:39Зачем Борис Джонсон приехал в Одессу
12:23Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
12:09В Польше сделали заявление о нарушении воздушного пространства
11:43В Севастополе появился фейковый сайт для голосования
11:32СБУ объявила в розыск экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева
11:11Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России
10:37Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинист
10:10"Осталось два томика": как восстанавливают имена героев Крымской войны
09:43Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погода
09:16Запретят ли в России публичное исполнение произведений иноагентов
08:37Взрыв на ж/д в Орловской области – обстановка с поездами к этому часу
08:16Умер раненный при взрыве на ж/д в Орловской области сотрудник Росгвардии
08:11Крымский мост: на выезде с полуострова всю ночь собирались очереди
07:39Железнодорожная инфраструктура повреждена под Киевом
07:2080 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь
07:07ЧП на железной дороге и пожар на нефтезаводе в Ленобласти – что известно
00:01Солнце и ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 сентября
Лента новостейМолния