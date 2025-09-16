https://crimea.ria.ru/20250916/eto-simvolichno-lavrov-oboznachil-poryadok-vystupleniy-na-intervidenii-1149481191.html
Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении"
Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении" - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении"
Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень символичным тот факт, что открывать Международный конкурс "Интервидение" будет Куба, а закрывать - представители из... РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень символичным тот факт, что открывать Международный конкурс "Интервидение" будет Куба, а закрывать - представители из Индии. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по тематике подготовки и проведения конкурса.
"Помимо России, здесь (выступят - ред.) представители СНГ, БРИКС, ШОС, Африки, Азии, Латинской Америки и есть по одному представителю из Европы и Соединенных Штатов. <...> Откроют шоу Куба, завершит Индия. Достаточно символично. Эта очередность показывает и передает всемирный охват "Интервидения", — сказал Лавров, уточнив, что заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) выступит в финале под номером девять, став "центром нападения".
Лавров напомнил, что, как отмечал президент России Владимир Путин, главные ценности конкурса "Интервидение" – это равноправный диалог, уважение к национальным традициям и культурной идентичности каждой страны. "И эти главные ценности, безусловно, находят живой отклик в сердцах людей по всему миру", - сказал глава российского МИДа.
"Конкурсанты исполняют песни на своих национальных языках. Это была специальная договоренность. <...> И вместе с ними, мы надеемся, что весь зал, все тысячи и тысячи зрителей, миллионы зрителей по всему миру <...> на всех континентах, почувствуют атмосферу гармонии, взаимного уважения, дружбы", - уточнил он.
По его словам, помимо творческих делегаций исполнителей, которые уже прибыли в Москву, ожидаются и почетные гости из стран-участниц.
Ранее, выступая на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил
, что в России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение".
Также российский лидер отметил
, что Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов.
Международный конкурс "Интервидение" состоится уже в эту субботу, 20 сентября. Участвовать в конкурсе будут 23 исполнителя. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).
