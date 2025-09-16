https://crimea.ria.ru/20250916/eto-simvolichno-lavrov-oboznachil-poryadok-vystupleniy-na-intervidenii-1149481191.html

Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении"

Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении" - РИА Новости Крым, 16.09.2025

Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении"

Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень символичным тот факт, что открывать Международный конкурс "Интервидение" будет Куба, а закрывать - представители из... РИА Новости Крым, 16.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень символичным тот факт, что открывать Международный конкурс "Интервидение" будет Куба, а закрывать - представители из Индии. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по тематике подготовки и проведения конкурса.Лавров напомнил, что, как отмечал президент России Владимир Путин, главные ценности конкурса "Интервидение" – это равноправный диалог, уважение к национальным традициям и культурной идентичности каждой страны. "И эти главные ценности, безусловно, находят живой отклик в сердцах людей по всему миру", - сказал глава российского МИДа."Конкурсанты исполняют песни на своих национальных языках. Это была специальная договоренность. <...> И вместе с ними, мы надеемся, что весь зал, все тысячи и тысячи зрителей, миллионы зрителей по всему миру <...> на всех континентах, почувствуют атмосферу гармонии, взаимного уважения, дружбы", - уточнил он.По его словам, помимо творческих делегаций исполнителей, которые уже прибыли в Москву, ожидаются и почетные гости из стран-участниц.Ранее, выступая на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение".Также российский лидер отметил, что Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов.Международный конкурс "Интервидение" состоится уже в эту субботу, 20 сентября. Участвовать в конкурсе будут 23 исполнителя. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"Конкурс "Интервидение" в России – эксперт назвал условия его успешностиShaman в честь Дня России выпустил новую песню

