Рейтинг@Mail.ru
Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении" - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250916/eto-simvolichno-lavrov-oboznachil-poryadok-vystupleniy-na-intervidenii-1149481191.html
Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении"
Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении" - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении"
Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень символичным тот факт, что открывать Международный конкурс "Интервидение" будет Куба, а закрывать - представители из... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T12:12
2025-09-16T13:29
"интервидение"
культура
россия
новости
сергей лавров
shaman (шаман)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149481074_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_88dbd87d569d7927aa4e7aabda587a55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень символичным тот факт, что открывать Международный конкурс "Интервидение" будет Куба, а закрывать - представители из Индии. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по тематике подготовки и проведения конкурса.Лавров напомнил, что, как отмечал президент России Владимир Путин, главные ценности конкурса "Интервидение" – это равноправный диалог, уважение к национальным традициям и культурной идентичности каждой страны. "И эти главные ценности, безусловно, находят живой отклик в сердцах людей по всему миру", - сказал глава российского МИДа."Конкурсанты исполняют песни на своих национальных языках. Это была специальная договоренность. &lt;...&gt; И вместе с ними, мы надеемся, что весь зал, все тысячи и тысячи зрителей, миллионы зрителей по всему миру &lt;...&gt; на всех континентах, почувствуют атмосферу гармонии, взаимного уважения, дружбы", - уточнил он.По его словам, помимо творческих делегаций исполнителей, которые уже прибыли в Москву, ожидаются и почетные гости из стран-участниц.Ранее, выступая на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение".Также российский лидер отметил, что Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов.Международный конкурс "Интервидение" состоится уже в эту субботу, 20 сентября. Участвовать в конкурсе будут 23 исполнителя. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"Конкурс "Интервидение" в России – эксперт назвал условия его успешностиShaman в честь Дня России выпустил новую песню
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149481074_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9f0a5195ccae6ca5e1c4475e06dec1cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"интервидение", культура, россия, новости, сергей лавров, shaman (шаман)
Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении"

Лавров назвал символичным порядок выступлений участников на "Интервидении"

12:12 16.09.2025 (обновлено: 13:29 16.09.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖеребьевка конкурсантов "Интервидения"
Жеребьевка конкурсантов Интервидения - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень символичным тот факт, что открывать Международный конкурс "Интервидение" будет Куба, а закрывать - представители из Индии. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по тематике подготовки и проведения конкурса.
"Помимо России, здесь (выступят - ред.) представители СНГ, БРИКС, ШОС, Африки, Азии, Латинской Америки и есть по одному представителю из Европы и Соединенных Штатов. <...> Откроют шоу Куба, завершит Индия. Достаточно символично. Эта очередность показывает и передает всемирный охват "Интервидения", — сказал Лавров, уточнив, что заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) выступит в финале под номером девять, став "центром нападения".
Лавров напомнил, что, как отмечал президент России Владимир Путин, главные ценности конкурса "Интервидение" – это равноправный диалог, уважение к национальным традициям и культурной идентичности каждой страны. "И эти главные ценности, безусловно, находят живой отклик в сердцах людей по всему миру", - сказал глава российского МИДа.
"Конкурсанты исполняют песни на своих национальных языках. Это была специальная договоренность. <...> И вместе с ними, мы надеемся, что весь зал, все тысячи и тысячи зрителей, миллионы зрителей по всему миру <...> на всех континентах, почувствуют атмосферу гармонии, взаимного уважения, дружбы", - уточнил он.
По его словам, помимо творческих делегаций исполнителей, которые уже прибыли в Москву, ожидаются и почетные гости из стран-участниц.
Ранее, выступая на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение".
Также российский лидер отметил, что Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов.
Международный конкурс "Интервидение" состоится уже в эту субботу, 20 сентября. Участвовать в конкурсе будут 23 исполнителя. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"
Конкурс "Интервидение" в России – эксперт назвал условия его успешности
Shaman в честь Дня России выпустил новую песню
 
"Интервидение"КультураРоссияНовостиСергей ЛавровSHAMAN (Шаман)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Отказали тормоза: пять геологов утонули в вездеходе в Забайкалье
13:24Шторм с ливнями и градом обрушится на Крым
13:17Военные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"
13:03Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков
12:48Эрнст рассказал о системе голосования на "Интервидении"
12:26В Крыму назначили врио главы Мининформа
12:22ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ
12:12Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении"
11:43В Керчи поймали подозреваемого в серийных кражах мобильных телефонов
11:29Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту
11:23Керчь частично обесточена
11:06Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
10:40Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
10:35Землю продолжает штормить: когда возможны возвратные магнитные бури
10:25Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи растет
10:06В России фиксируют резкий рост заболеваемости ОРВИ
09:57ФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянку 0:50
09:52Где в детских лагерях в Крыму было зафиксировано больше всего нарушений
09:35Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
09:26Его жизнь прошла в сражениях: ко дню рождения фельдмаршала Кутузова
Лента новостейМолния