Путин: в России признательны единомышленникам за поддержку "Интервидения"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября 2025 года. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе из Китая и США. Главная задача конкурса – знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.Глава государства выразил убежденность, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" сохранит атмосферу дружбы и творчества, а также подтверждением того, что подлинное искусство не имеет границ.Кроме того, российский лидер пожелал всем конкурсантам успешных выступлений. И сказал, что нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культур и народов.Владимир Путин отметил, что российские власти обязательно будут поддерживать одаренную молодежь. И добавил, что в РФ значительное внимание уделяют региональным центрам культуры, позволяя раскрывать таланты в малых городах страны.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года – "Возвращение к культуре – новые возможности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение""Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – ПутинShaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"

