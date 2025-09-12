Рейтинг@Mail.ru
Путин: в России признательны единомышленникам за поддержку "Интервидения" - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/putin-v-rossii-priznatelny-edinomyshlennikam-za-podderzhku-intervideniya-1149412734.html
Путин: в России признательны единомышленникам за поддержку "Интервидения"
Путин: в России признательны единомышленникам за поддержку "Интервидения" - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Путин: в России признательны единомышленникам за поддержку "Интервидения"
В России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T22:12
2025-09-12T22:17
владимир путин (политик)
россия
"интервидение"
культура
в мире
музыка
новости
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149413100_0:227:3237:2048_1920x0_80_0_0_2b9fa81815cc33b53730ff462dd64b8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября 2025 года. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе из Китая и США. Главная задача конкурса – знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.Глава государства выразил убежденность, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" сохранит атмосферу дружбы и творчества, а также подтверждением того, что подлинное искусство не имеет границ.Кроме того, российский лидер пожелал всем конкурсантам успешных выступлений. И сказал, что нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культур и народов.Владимир Путин отметил, что российские власти обязательно будут поддерживать одаренную молодежь. И добавил, что в РФ значительное внимание уделяют региональным центрам культуры, позволяя раскрывать таланты в малых городах страны.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года – "Возвращение к культуре – новые возможности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение""Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – ПутинShaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149413100_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d41407f7b3d94503187c0569487f4e0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, "интервидение", культура, в мире, музыка, новости, сотрудничество
Путин: в России признательны единомышленникам за поддержку "Интервидения"

Россия признательна единомышленникам за поддержку музыкального конкурса "Интервидение"

22:12 12.09.2025 (обновлено: 22:17 12.09.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село. - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября 2025 года. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе из Китая и США. Главная задача конкурса – знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.

"Мы признательны нашим единомышленникам, которые поддержали инициативу России возродить международный музыкальный конкурс "Интервидение", – заявил президент РФ.

Глава государства выразил убежденность, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" сохранит атмосферу дружбы и творчества, а также подтверждением того, что подлинное искусство не имеет границ.
Кроме того, российский лидер пожелал всем конкурсантам успешных выступлений. И сказал, что нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культур и народов.
Владимир Путин отметил, что российские власти обязательно будут поддерживать одаренную молодежь. И добавил, что в РФ значительное внимание уделяют региональным центрам культуры, позволяя раскрывать таланты в малых городах страны.
"Значительное внимание уделяем развитию региональных центров культуры. Это позволяет находить и раскрывать таланты даже в небольших городах и поселках, обеспечивая равные стартовые возможности для одаренной молодежи, для всех жителей нашей страны", – сказал глава государства.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года – "Возвращение к культуре – новые возможности".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"
"Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – Путин
Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"
 
Владимир Путин (политик)Россия"Интервидение"КультураВ миреМузыкаНовостиСотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21В Севастополе подвели итоги первого дня голосования
22:12Путин: в России признательны единомышленникам за поддержку "Интервидения"
22:06Крымский мост: оперативная обстановка в пятницу вечером
22:00В Севастополе закрыли рейд
21:43Украинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС
21:31В исторической части Евпатории на два дня перекроют движение – схема
21:16Клещи в Крыму покусали более 2000 человек – сколько из них инфицированы
20:50Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
20:32Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет
20:11Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных
19:51Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
19:25Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
19:10ВТБ: Снижение ключевой ставки способствует спросу на розничные кредиты
18:52В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка
18:35Шахматы на льду: как развивают керлинг в Керчи
18:16На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги
18:02Праздник урожая и дружбы: Крым отмечает девятый фестиваль "Обжинки"
17:43Шестидневный магнитный шторм обрушится на Землю – когда ждать пика
17:19Крымский мост сейчас - обстановка и многокилометровые очереди
17:07Обрыв канатной дороги на Эльбрусе – что известно о пострадавших
Лента новостейМолния