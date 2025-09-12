https://crimea.ria.ru/20250912/putin-v-rossii-priznatelny-edinomyshlennikam-za-podderzhku-intervideniya-1149412734.html
Путин: в России признательны единомышленникам за поддержку "Интервидения"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября 2025 года. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе из Китая и США. Главная задача конкурса – знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.Глава государства выразил убежденность, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" сохранит атмосферу дружбы и творчества, а также подтверждением того, что подлинное искусство не имеет границ.Кроме того, российский лидер пожелал всем конкурсантам успешных выступлений. И сказал, что нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культур и народов.Владимир Путин отметил, что российские власти обязательно будут поддерживать одаренную молодежь. И добавил, что в РФ значительное внимание уделяют региональным центрам культуры, позволяя раскрывать таланты в малых городах страны.Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года – "Возвращение к культуре – новые возможности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение""Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – ПутинShaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"
22:12 12.09.2025 (обновлено: 22:17 12.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября 2025 года. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе из Китая и США. Главная задача конкурса – знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене.
"Мы признательны нашим единомышленникам, которые поддержали инициативу России возродить международный музыкальный конкурс "Интервидение", – заявил президент РФ.
Глава государства выразил убежденность, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" сохранит атмосферу дружбы и творчества, а также подтверждением того, что подлинное искусство не имеет границ.
Кроме того, российский лидер пожелал всем конкурсантам успешных выступлений. И сказал, что нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культур и народов.
Владимир Путин отметил, что российские власти обязательно будут поддерживать одаренную молодежь. И добавил, что в РФ значительное внимание уделяют региональным центрам культуры, позволяя раскрывать таланты в малых городах страны.
"Значительное внимание уделяем развитию региональных центров культуры. Это позволяет находить и раскрывать таланты даже в небольших городах и поселках, обеспечивая равные стартовые возможности для одаренной молодежи, для всех жителей нашей страны", – сказал глава государства.
Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года – "Возвращение к культуре – новые возможности".
