https://crimea.ria.ru/20250612/shaman-v-chest-dnya-rossii-vypustil-novuyu-pesnyu-1147155290.html

Shaman в честь Дня России выпустил новую песню

Shaman в честь Дня России выпустил новую песню - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Shaman в честь Дня России выпустил новую песню

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в честь празднования Дня России выпустил новую песню "Гуляй, Россия!". Свое поздравление он опубликовал в Telegram. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T10:55

2025-06-12T10:55

2025-06-12T10:55

shaman (шаман)

россия

культура

искусство

музыка

день россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в честь празднования Дня России выпустил новую песню "Гуляй, Россия!". Свое поздравление он опубликовал в Telegram.19 мая сообщалось, что певец представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение". 12 июня он примет участие в церемонии запуска часов обратного отсчета до конкурса "Интервидение'25", которая состоится на Манежной площади в Москве.3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Свое участие в нем подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на УкраинеShaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

shaman (шаман), россия, культура, искусство , музыка, день россии, новости