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Shaman в честь Дня России выпустил новую песню - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Shaman в честь Дня России выпустил новую песню
Shaman в честь Дня России выпустил новую песню - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Shaman в честь Дня России выпустил новую песню
Певец Shaman (Ярослав Дронов) в честь празднования Дня России выпустил новую песню "Гуляй, Россия!". Свое поздравление он опубликовал в Telegram. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T10:55
2025-06-12T10:55
shaman (шаман)
россия
культура
искусство
музыка
день россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в честь празднования Дня России выпустил новую песню "Гуляй, Россия!". Свое поздравление он опубликовал в Telegram.19 мая сообщалось, что певец представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение". 12 июня он примет участие в церемонии запуска часов обратного отсчета до конкурса "Интервидение'25", которая состоится на Манежной площади в Москве.3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Свое участие в нем подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на УкраинеShaman стал Заслуженным артистом России – указ Путина
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shaman (шаман), россия, культура, искусство , музыка, день россии, новости
Shaman в честь Дня России выпустил новую песню

Певец Shaman выпустил новую песню в честь Дня России

10:55 12.06.2025
 
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Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в честь празднования Дня России выпустил новую песню "Гуляй, Россия!". Свое поздравление он опубликовал в Telegram.
"Родные, поздравляю всех нас с Днем России! Давайте отмечать праздник громко, весело и с размахом, как умеем только мы. А саундтреком сегодняшнего дня будет моя новая песня "ГУЛЯЙ, РОССИЯ!", - написал артист.
19 мая сообщалось, что певец представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение". 12 июня он примет участие в церемонии запуска часов обратного отсчета до конкурса "Интервидение'25", которая состоится на Манежной площади в Москве.
3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Свое участие в нем подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве.
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SHAMAN (Шаман)РоссияКультураИскусствоМузыкаДень РоссииНовости
 
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