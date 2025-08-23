https://crimea.ria.ru/20250823/khokkeist-aleksandr-ovechkin-stal-esche-odnim-poslom-konkursa-intervidenie-1148933235.html

Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение" говорится в сообщении в Telegram-канале конкурса.Ранее заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса, вторым послом стала певица Клава Кока. Третий посол конкурса - заслуженная артистка РФ, певица Пелагея.Достижения Овечкина стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, теперь у спортсмена новая миссия - воодушевлять и объединять народы под эгидой конкурса "Интервидение".Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября 2025 года. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе Китая и США. Главная задача конкурса — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

