Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение" - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"
Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение" - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"
Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение" говорится в сообщении в... РИА Новости Крым, 23.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение" говорится в сообщении в Telegram-канале конкурса.Ранее заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса, вторым послом стала певица Клава Кока. Третий посол конкурса - заслуженная артистка РФ, певица Пелагея.Достижения Овечкина стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, теперь у спортсмена новая миссия - воодушевлять и объединять народы под эгидой конкурса "Интервидение".Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября 2025 года. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе Китая и США. Главная задача конкурса — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
александр овечкин, "интервидение", россия, общество, культура, музыка

Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"

14:06 23.08.2025 (обновлено: 14:21 23.08.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение" говорится в сообщении в Telegram-канале конкурса.
Ранее заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса, вторым послом стала певица Клава Кока. Третий посол конкурса - заслуженная артистка РФ, певица Пелагея.

"Мы рады объявить нового культурного посла "Интервидения 25" - Александра Овечкина! Легендарный российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ - 895 шайб" - говорится в сообщении.

Достижения Овечкина стали неотъемлемой частью истории мирового спорта, теперь у спортсмена новая миссия - воодушевлять и объединять народы под эгидой конкурса "Интервидение".
"Обладатель Кубка Стэнли представит публике Кубок "Интервидения" - символ будущих побед и международного единства", - отмечается в сообщении.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября 2025 года. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе Китая и США. Главная задача конкурса — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).
