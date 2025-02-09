https://crimea.ria.ru/20250209/konkurs-intervidenie-v-rossii--ekspert-nazval-usloviya-ego-uspeshnosti--1143973671.html

Конкурс "Интервидение" в России – эксперт назвал условия его успешности

Конкурс "Интервидение" в России – эксперт назвал условия его успешности - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Конкурс "Интервидение" в России – эксперт назвал условия его успешности

Международный музыкальный конкурс "Интервидение", который стартует в России в 2025 году, для своей успешности должен быть не только качественным телевизионным... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T19:10

2025-02-09T19:10

2025-02-09T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Международный музыкальный конкурс "Интервидение", который стартует в России в 2025 году, для своей успешности должен быть не только качественным телевизионным продуктом, но и привлекательным для артистов проектом с точки зрения пиара или приза. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал музыкальный критик Евгений Бабичев.На днях президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса "Интервидение". Мероприятие должно состояться в Москве и Московской области.Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что "уже более 20 стран заявили о своем участии и направлении представителей в жюри этого конкурса". Он высказал уверенность в том, что "Интервидение" станет "еще одной площадкой для взаимодействия деятелей искусства из многих стран мира" и гарантировал, что здесь "не будет извращений и издевательств над природой человека".По словам Бабичева, запуск аналога "Евровидения" в России под названием "Интервидение" обсуждался около полутора лет. С появлением указа президента пока до конца не ясно, какими будут правила, условия и формат проведения конкурса, отметил критик.Но есть основания полагать, что это может будет высочайший уровень "с точки зрения телекартинки, нюансов сценографии, декораций и наполнения артистами", считает он.90% подобных проектов – это шоу, заметил эксперт. А это значит, что важным для успешности и дальнейшего развития конкурса "Интервидение" будет не только создание качественного медийного продукта, но и обеспечение его популяризации за пределами нашей страны, если речь идет о международном проекте.С точки зрения пиара для артистов будет привлекательным обеспечение трансляции конкурса на страны БРИКС, считает он."Если, как изначально говорилось, это будет музыкальная международная олимпиада, где мы сможем показать разнообразие культур стран БРИКС, будет великолепно", – сказал Бабичев.Важным критерием успешности он также считает честность.Он также высказался против того, чтобы приз делился между несколькими участниками.По его словам, если все состоится так, как надо, "посмотреть точно будет на кого"."Очень классная эстрада в Бразилии, артисты. Они всеми красками заиграют на сцене нашего "Интервидения", – сказал Бабичев.Способны впечатлить и артисты из Китая, уверен он, хотя многие считают, что "китайская эстрада - это что-то народное"."Там проекты существуют, которые выпускают музыку на экспорт, и если они примут решение отправить артиста, который делает больше западную музыку, на это тоже будет интересно посмотреть. Африканцы всегда достойны… Многие. Главное, чтобы все состоялось и все приехали", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследияФранцузский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024 Фестиваль "Великое русское слово" мог объединить Украину – Константинов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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