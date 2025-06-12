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"Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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"Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – Путин
"Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2025
"Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – Путин
Международный музыкальный конкурс "Интервидение", который состоится в Москве в сентябре этого года, будет содействовать укреплению международных гуманитарных... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T12:37
2025-06-12T12:38
владимир путин (политик)
"интервидение"
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музыка
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искусство
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москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Международный музыкальный конкурс "Интервидение", который состоится в Москве в сентябре этого года, будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам торжественной церемонии запуска часов обратного отсчета до финала конкурса.Россия искренне гордится тем, что станет центром притяжения талантов со всего мира, объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им возможность заявить о себе, сделать важный шаг на пути к своей мечте и в полной мере ощутить неповторимую атмосферу творческого, дружеского общения, добавил глава государства.Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября 2025 года. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе Китая и США. Главная задача конкурса — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), "интервидение", россия, музыка, культура, искусство , новости, москва
"Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – Путин

Конкурс "Интервидение" поспособствует укреплению международных гуманитарных связей – Путин

12:37 12.06.2025 (обновлено: 12:38 12.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Международный музыкальный конкурс "Интервидение", который состоится в Москве в сентябре этого года, будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам торжественной церемонии запуска часов обратного отсчета до финала конкурса.
"Уверен, что Интервидение-2025 подарит финалистам и многочисленным зрителям грандиозный, незабываемый праздник, оставит яркие позитивные впечатления и, конечно, будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов", - сказал президент.
Россия искренне гордится тем, что станет центром притяжения талантов со всего мира, объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им возможность заявить о себе, сделать важный шаг на пути к своей мечте и в полной мере ощутить неповторимую атмосферу творческого, дружеского общения, добавил глава государства.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября 2025 года. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе Китая и США. Главная задача конкурса — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).
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Владимир Путин (политик)"Интервидение"РоссияМузыкаКультураИскусствоНовостиМосква
 
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