https://crimea.ria.ru/20250612/intervidenie-pomozhet-ukrepit-mezhdunarodnye-gumanitarnye-svyazi--putin-1147157847.html

"Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – Путин

"Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2025

"Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – Путин

Международный музыкальный конкурс "Интервидение", который состоится в Москве в сентябре этого года, будет содействовать укреплению международных гуманитарных... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T12:37

2025-06-12T12:37

2025-06-12T12:38

владимир путин (политик)

"интервидение"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Международный музыкальный конкурс "Интервидение", который состоится в Москве в сентябре этого года, будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам торжественной церемонии запуска часов обратного отсчета до финала конкурса.Россия искренне гордится тем, что станет центром притяжения талантов со всего мира, объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им возможность заявить о себе, сделать важный шаг на пути к своей мечте и в полной мере ощутить неповторимую атмосферу творческого, дружеского общения, добавил глава государства.Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября 2025 года. В нем примут участие представители 20 стран, в том числе Китая и США. Главная задача конкурса — знакомство с представителями зарубежной эстрады и национальной музыкой разных стран мира, а также продвижение отечественных исполнителей на мировой сцене. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), "интервидение", россия, музыка, культура, искусство , новости, москва