Общая явка в единый день голосования составила около 47 процентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Около 26 миллионов избирателей приняли участие в ЕДГ-2025 (единый день голосования), который завершился 14 сентября. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова."Всего около 26 миллионов избирателей приняли участие в выборах в ходе ЕДГ-2025", – сказано в сообщении.По информации ЦИК, никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не произошло. Общая явка составила около 47%.Согласно предварительным итогам губернаторских выборов, в Курской области Александр Хинштейн набирает 86,92%. Вениамин Кондратьев в Краснодарском крае получает более 83% голосов после подсчета 98% бюллетеней. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь набрал 81,25% голосов после обработки 100%.Кроме того, в Брянской области губернатор Александр Богомаз получил 78,78% голосов и остался на новый срок. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко набрал 84,21%. Губернатора Калужской области Владислав Шапша набрал 72,24% голосов после обработки 100% протоколов.Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев победил на выборах главы города. Он набрал 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов.В Пермском крае победил действующий губернатор Дмитрий Махонин, он набрал 70,94% голосов. В Свердловской области победил врио губернатора Денис Паслер (61,3%). В Архангельской области — действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%). В Еврейской автономной области — врио главы региона Мария Костюк (83,02%). В Камчатском крае — действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%). В Оренбургской области победу одержал врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%). В Коми — врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%). В Костромской области — действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%). В Чувашии — действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%). В Новгородской области — врио губернатора Александр Дронов (62,19%). В Тамбовской области — врио главы региона Евгений Первышов (73,84%). В Иркутской области — действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79%). В Татарстане — действующий глава республики Рустам Минниханов (88,09%).Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.В Единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - прошли прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосованииПолмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России

