Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе

Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.09.2025

Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе

Севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее, поэтому явка на выборах была высокой. Об этом заявил действующий губернатор и кандидат на... РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T22:55

2025-09-14T22:55

2025-09-14T23:07

михаил развожаев

выборы

выборы губернатора севастополя

севастополь

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее, поэтому явка на выборах была высокой. Об этом заявил действующий губернатор и кандидат на эту должность на выборах главы города федерального значения Михаил Развожаев.Развожаев назвал активность горожан на выборах очень высокой, отметив, что по состоянию на 18 часов явка превысила 60%.По его словам, и в преддверии выборов, и в дни досрочного голосования, и в основной период выборов было огромное количество вбросов и провокаций."Пытались дестабилизировать ситуацию, угрожать и так далее. И, конечно, севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее. Поэтому явка высокая. Люди проявили гражданскую ответственность, пришли и сделали свой выбор", – сказал Развожаев.Он поблагодарил более 700 наблюдателей, которые в эти дни работали на избирательных участках, а также всех членов избирательных комиссий. По словам Развожаева, они так же, как и правоохранители, обеспечивали безопасность, действуя в рамках своих компетенций четко и профессионально, что очень важно.В итоге никаких нарушений и провокаций на избирательных участках допущено не было, и прозрачность выборов была полная, подчеркнул Развожаев.Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 79,91% голосов после обработки 24,55% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.На втором месте Илья Журавлев (ЛДПР), на третьем – Сергей Круглов ("Справедливая Россия – За правду"), на четвертом – Геннадий Кушнир (КПРФ) и пятую строчку в списке занимает Ирина Салина ("Новые люди").

