Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе
Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе
Севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее, поэтому явка на выборах была высокой. Об этом заявил действующий губернатор и кандидат на... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T22:55
2025-09-14T22:55
2025-09-14T23:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее, поэтому явка на выборах была высокой. Об этом заявил действующий губернатор и кандидат на эту должность на выборах главы города федерального значения Михаил Развожаев.Развожаев назвал активность горожан на выборах очень высокой, отметив, что по состоянию на 18 часов явка превысила 60%.По его словам, и в преддверии выборов, и в дни досрочного голосования, и в основной период выборов было огромное количество вбросов и провокаций."Пытались дестабилизировать ситуацию, угрожать и так далее. И, конечно, севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее. Поэтому явка высокая. Люди проявили гражданскую ответственность, пришли и сделали свой выбор", – сказал Развожаев.Он поблагодарил более 700 наблюдателей, которые в эти дни работали на избирательных участках, а также всех членов избирательных комиссий. По словам Развожаева, они так же, как и правоохранители, обеспечивали безопасность, действуя в рамках своих компетенций четко и профессионально, что очень важно.В итоге никаких нарушений и провокаций на избирательных участках допущено не было, и прозрачность выборов была полная, подчеркнул Развожаев.Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 79,91% голосов после обработки 24,55% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.На втором месте Илья Журавлев (ЛДПР), на третьем – Сергей Круглов ("Справедливая Россия – За правду"), на четвертом – Геннадий Кушнир (КПРФ) и пятую строчку в списке занимает Ирина Салина ("Новые люди").Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе
Явка на выборы в Севастополе высокая из-за объединения на фоне внешних угроз – Развожаев
22:55 14.09.2025 (обновлено: 23:07 14.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее, поэтому явка на выборах была высокой. Об этом заявил действующий губернатор и кандидат на эту должность на выборах главы города федерального значения Михаил Развожаев.
Развожаев назвал активность горожан на выборах очень высокой, отметив, что по состоянию на 18 часов явка превысила 60%.
"Это говорит о том, что в Севастополе люди проявили максимальную ответственность. Севастопольцы пришли для того, чтобы еще раз сказать о том, что их выбору ничего не может помешать", – сказал Развожаев.
По его словам, и в преддверии выборов, и в дни досрочного голосования, и в основной период выборов было огромное количество вбросов и провокаций.
"Пытались дестабилизировать ситуацию, угрожать и так далее. И, конечно, севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее. Поэтому явка высокая. Люди проявили гражданскую ответственность, пришли и сделали свой выбор", – сказал Развожаев.
Он поблагодарил более 700 наблюдателей, которые в эти дни работали на избирательных участках, а также всех членов избирательных комиссий. По словам Развожаева, они так же, как и правоохранители, обеспечивали безопасность, действуя в рамках своих компетенций четко и профессионально, что очень важно.
В итоге никаких нарушений и провокаций на избирательных участках допущено не было, и прозрачность выборов была полная, подчеркнул Развожаев.
"Посетил уже после закрытия участков штаб общественного наблюдения... Наблюдение шло максимально пристально за всеми участками в режиме реального времени... Поэтому вопросов к легитимности выборов, к их законности, открытости быть в принципе не может. Осталось только дождаться подведения итогов", – заключил он.
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 79,91% голосов после обработки 24,55% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.
На втором месте Илья Журавлев (ЛДПР), на третьем – Сергей Круглов ("Справедливая Россия – За правду"), на четвертом – Геннадий Кушнир (КПРФ) и пятую строчку в списке занимает Ирина Салина ("Новые люди").
