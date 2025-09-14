https://crimea.ria.ru/20250914/eto-velikolepnye-vybory-glava-izbirkoma-sevastopolya-o-golosovanii-1149449461.html

"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосовании

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Глава Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова назвала прошедшие в городе выборы "великолепными" в связи с отсутствием каких бы то ни было нарушении на участках и жалоб. Об этом она заявила журналистам по итогам заключительного дня основного периода голосования.Она уточнила, что только одна жалоба была рассмотрена на рабочей группе в Севастопольской городской избирательной комиссии, состоящей из представителей разных политических партий, но после рассмотрения ее в присутствии кандидата, подавшего жалобу, она была признана необоснованной.Фаустова отметила, что не может оценивать работу кандидатов на выборах, однако может сказать, что с их стороны кампания прошла корректно, в рамках закона.Комментируя работу региональных избиркомов, она назвала ее "блестящей" на фоне имеющихся в городе вызовов. По ее словам, это стало результатом того, что при подготовке к выборам все движения и действия при любой ситуации были согласованы с правоохранительными органами и отработаны до автоматизма в ходе тренировок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

