"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосовании
"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосовании
"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосовании
"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосовании
Глава Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова назвала прошедшие в городе выборы "великолепными" в связи с отсутствием каких бы то ни было
2025-09-14T23:41
2025-09-14T23:41
выборы губернатора севастополя
нина фаустова
севастополь
новости севастополя
выборы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Глава Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова назвала прошедшие в городе выборы "великолепными" в связи с отсутствием каких бы то ни было нарушении на участках и жалоб. Об этом она заявила журналистам по итогам заключительного дня основного периода голосования.Она уточнила, что только одна жалоба была рассмотрена на рабочей группе в Севастопольской городской избирательной комиссии, состоящей из представителей разных политических партий, но после рассмотрения ее в присутствии кандидата, подавшего жалобу, она была признана необоснованной.Фаустова отметила, что не может оценивать работу кандидатов на выборах, однако может сказать, что с их стороны кампания прошла корректно, в рамках закона.Комментируя работу региональных избиркомов, она назвала ее "блестящей" на фоне имеющихся в городе вызовов. По ее словам, это стало результатом того, что при подготовке к выборам все движения и действия при любой ситуации были согласованы с правоохранительными органами и отработаны до автоматизма в ходе тренировок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Новости
"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосовании

Глава Севастопольского избиркома назвала выборы "великолепными"

23:41 14.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Глава Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова назвала прошедшие в городе выборы "великолепными" в связи с отсутствием каких бы то ни было нарушении на участках и жалоб. Об этом она заявила журналистам по итогам заключительного дня основного периода голосования.
"Это просто великолепные выборы, потому что никаких нарушений, жалоб на организацию избирательного процесса. Никаких вообще жалоб, которые могли бы повлиять на волеизъявления избирателей, у нас не зафиксировано", – сказала Фаустова.
Она уточнила, что только одна жалоба была рассмотрена на рабочей группе в Севастопольской городской избирательной комиссии, состоящей из представителей разных политических партий, но после рассмотрения ее в присутствии кандидата, подавшего жалобу, она была признана необоснованной.
Фаустова отметила, что не может оценивать работу кандидатов на выборах, однако может сказать, что с их стороны кампания прошла корректно, в рамках закона.
"И по агитационным материалам вы это тоже сами видели. Нам на агитационные материалы в Севастопольскую городскую избирательную комиссию, в территориальной комиссии жалоб не подавалось. Мы не зафиксировали нарушений в агитации", – добавила Фаустова.
Комментируя работу региональных избиркомов, она назвала ее "блестящей" на фоне имеющихся в городе вызовов. По ее словам, это стало результатом того, что при подготовке к выборам все движения и действия при любой ситуации были согласованы с правоохранительными органами и отработаны до автоматизма в ходе тренировок.

"Поэтому я считаю, что комиссии отработали блестяще. Ни одной угрозы для жизни избирателей и для самих себя, для членов комиссии создано не было. И вся документация находилась опечатанная в сейфе в полной сохранности", – подытожила Фаустова.

