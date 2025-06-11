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В Севастополе назначили день выборов губернатора - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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В Севастополе назначили день выборов губернатора
В Севастополе назначили день выборов губернатора - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В Севастополе назначили день выборов губернатора
Выборы губернатора Севастополя пройдут 14 сентября. Соответствующе постановление принято на очередном пленарном заседании Законодательного собрания города. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T08:37
2025-06-11T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Выборы губернатора Севастополя пройдут 14 сентября. Соответствующе постановление принято на очередном пленарном заседании Законодательного собрания города.Представляя документ, спикер парламента Владимир Немцев отметил, что днем голосования на выборах губернатора Севастополя является второе воскресенье сентября, в которое истекает срок полномочий действующего главы города.Согласно законодательству, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, и подлежит официальному опубликованию в СМИ не позднее, чем через 5 дней со дня принятия."Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Севастопольские известия", – отметил спикер Заксобрания.В феврале текущего года президент России Владимир Путин одобрил участие губернатора Севастополя Михаила Развожаева в выборах главы региона. Он указал на большое значение города для России и отметил, что за последние годы в Севастополе было сделано многое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, выборы, крым, политика, общество
В Севастополе назначили день выборов губернатора

День выборов губернатора Севастополя в 2025 году назначен на 14 сентября

08:37 11.06.2025 (обновлено: 08:38 11.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Выборы губернатора Севастополя пройдут 14 сентября. Соответствующе постановление принято на очередном пленарном заседании Законодательного собрания города.
Представляя документ, спикер парламента Владимир Немцев отметил, что днем голосования на выборах губернатора Севастополя является второе воскресенье сентября, в которое истекает срок полномочий действующего главы города.

"В целях соблюдения требований федерального законодательства и законодательства города Севастополя, представленным проектом постановления предлагается назначить выборы губернатора города Севастополя на 14 сентября 2025 года", – цитирует слова спикера пресс-служба ЗАкса.

Согласно законодательству, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, и подлежит официальному опубликованию в СМИ не позднее, чем через 5 дней со дня принятия.
"Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Севастопольские известия", – отметил спикер Заксобрания.
В феврале текущего года президент России Владимир Путин одобрил участие губернатора Севастополя Михаила Развожаева в выборах главы региона. Он указал на большое значение города для России и отметил, что за последние годы в Севастополе было сделано многое.
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