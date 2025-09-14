https://crimea.ria.ru/20250914/polmilliona-khakerskikh-atak-tsik-zayavila-o-popytke-sryva-vyborov-v-rossii-1149435119.html
Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России
Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России
На ресурсы Центральной избирательной комиссии осуществляется беспрецедентное число хакерских атак, на данный момент общее количество попыток совать выборы в... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T11:11
2025-09-14T11:11
2025-09-14T11:14
выборы
россия
кибербезопасность
новости
центральная избирательная комиссия россии (цик)
элла памфилова
хакерские атаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140203628_279:229:1214:755_1920x0_80_0_0_25001973bd8bdea8ac3b73c7301ffb50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На ресурсы Центральной избирательной комиссии осуществляется беспрецедентное число хакерских атак, на данный момент общее количество попыток совать выборы в России превысило полмиллиона. Это следует из доклада главы Центризбиркома Эллы Памфиловой на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.И подчеркнула, что на работоспособность системы ГАС "Выборы" и ДЭГ эти атаки не повлияли.Накануне Памфилова также сообщала о хакерских атаках на цифровую инфраструктуру выборов.Выборы проходят в регионах России 12-14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов.Также в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах, и в 25 городах депутатов представительных органов административных центров регионов.Всего около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе РФ.В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование проходит 13 и 14 сентября.В Севастополе идет досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование, по итогам которых проголосовали 127 608 избирателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это наша обязанность": как в Севастополе выбирают губернатораПолитолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 годуЗапорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140203628_193:213:1185:957_1920x0_80_0_0_5c32fc54951ca5470a96c6fef29cecf5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, россия, кибербезопасность, новости, центральная избирательная комиссия россии (цик), элла памфилова, хакерские атаки
Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России
Полмиллиона хакерских атак зафиксированы при попытке срыва выборов в России – ЦИК
11:11 14.09.2025 (обновлено: 11:14 14.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На ресурсы Центральной избирательной комиссии осуществляется беспрецедентное число хакерских атак, на данный момент общее количество попыток совать выборы в России превысило полмиллиона. Это следует из доклада главы Центризбиркома Эллы Памфиловой на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
"Идет беспрецедентная атака на ресурсы ЦИК, "лег" интернет. До сих пор его нет в здании. Зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 200 тысяч – на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", – проинформировала Памфилова.
И подчеркнула, что на работоспособность системы ГАС "Выборы" и ДЭГ эти атаки не повлияли.
Накануне Памфилова также сообщала
о хакерских атаках на цифровую инфраструктуру выборов.
Выборы проходят в регионах России 12-14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов.
Также в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах, и в 25 городах депутатов представительных органов административных центров регионов.
Всего около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе РФ.
В Крыму назначены дополнительные выборы
депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование проходит 13 и 14 сентября.
В Севастополе идет досрочное голосование на выборах губернатора
, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование, по итогам которых проголосовали 127 608 избирателей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: