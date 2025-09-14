https://crimea.ria.ru/20250914/polmilliona-khakerskikh-atak-tsik-zayavila-o-popytke-sryva-vyborov-v-rossii-1149435119.html

Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На ресурсы Центральной избирательной комиссии осуществляется беспрецедентное число хакерских атак, на данный момент общее количество попыток совать выборы в России превысило полмиллиона. Это следует из доклада главы Центризбиркома Эллы Памфиловой на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.И подчеркнула, что на работоспособность системы ГАС "Выборы" и ДЭГ эти атаки не повлияли.Накануне Памфилова также сообщала о хакерских атаках на цифровую инфраструктуру выборов.Выборы проходят в регионах России 12-14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов.Также в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах, и в 25 городах депутатов представительных органов административных центров регионов.Всего около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе РФ.В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование проходит 13 и 14 сентября.В Севастополе идет досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование, по итогам которых проголосовали 127 608 избирателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это наша обязанность": как в Севастополе выбирают губернатораПолитолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 годуЗапорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ

