Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России
Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России
На ресурсы Центральной избирательной комиссии осуществляется беспрецедентное число хакерских атак, на данный момент общее количество попыток совать выборы в России превысило полмиллиона.
2025-09-14T11:11
2025-09-14T11:14
выборы
россия
кибербезопасность
новости
центральная избирательная комиссия россии (цик)
элла памфилова
хакерские атаки
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На ресурсы Центральной избирательной комиссии осуществляется беспрецедентное число хакерских атак, на данный момент общее количество попыток совать выборы в России превысило полмиллиона. Это следует из доклада главы Центризбиркома Эллы Памфиловой на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.И подчеркнула, что на работоспособность системы ГАС "Выборы" и ДЭГ эти атаки не повлияли.Накануне Памфилова также сообщала о хакерских атаках на цифровую инфраструктуру выборов.Выборы проходят в регионах России 12-14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов.Также в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах, и в 25 городах депутатов представительных органов административных центров регионов.Всего около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе РФ.В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование проходит 13 и 14 сентября.В Севастополе идет досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование, по итогам которых проголосовали 127 608 избирателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это наша обязанность": как в Севастополе выбирают губернатораПолитолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 годуЗапорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ
выборы, россия, кибербезопасность, новости, центральная избирательная комиссия россии (цик), элла памфилова, хакерские атаки
Полмиллиона хакерских атак: ЦИК заявила о попытке срыва выборов в России

Полмиллиона хакерских атак зафиксированы при попытке срыва выборов в России – ЦИК

11:11 14.09.2025 (обновлено: 11:14 14.09.2025)
 
Элла Памфилова
Элла Памфилова
© ЦИК России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На ресурсы Центральной избирательной комиссии осуществляется беспрецедентное число хакерских атак, на данный момент общее количество попыток совать выборы в России превысило полмиллиона. Это следует из доклада главы Центризбиркома Эллы Памфиловой на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.

"Идет беспрецедентная атака на ресурсы ЦИК, "лег" интернет. До сих пор его нет в здании. Зафиксировано около 290 тысяч атак на портал ЦИК и более 200 тысяч – на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", – проинформировала Памфилова.

И подчеркнула, что на работоспособность системы ГАС "Выборы" и ДЭГ эти атаки не повлияли.
Накануне Памфилова также сообщала о хакерских атаках на цифровую инфраструктуру выборов.
Выборы проходят в регионах России 12-14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов.
Также в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах, и в 25 городах депутатов представительных органов административных центров регионов.
Всего около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе РФ.
В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование проходит 13 и 14 сентября.
В Севастополе идет досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование, по итогам которых проголосовали 127 608 избирателей.
