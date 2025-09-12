https://crimea.ria.ru/20250912/eto-nasha-obyazannost-kak-v-sevastopole-vybirayut-gubernatora-1149399754.html

"Это наша обязанность": как в Севастополе выбирают губернатора

В первой половине дня в пятницу на избирательных участках в Севастополе побывало немного людей, но шли они один за одним, в том числе молодые – с самого утра,...

2025-09-12T15:13

2025-09-12T15:13

2025-09-12T15:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В первой половине дня в пятницу на избирательных участках в Севастополе побывало немного людей, но шли они один за одним, в том числе молодые – с самого утра, перед работой. Многие пожилые на этот раз воспользовались сервисом электронного голосования дистанционно, рассказывают в участковых избиркомах. С каким настроением горожане выбирают губернатора и что подмечают работающие на участках, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.Интересуюсь, многие ли ошибаются, отправляя бюллетени в электронные устройства для подсчета голосов: кладут их обратной к сканеру стороной, согнутыми пополам или сложенными в стопку."Ну, где-то 50% из голосующих ошибаются. Хотя у нас уже в третий раз на голосованиях используются КОИБы – а Севастополь единственный субъект Российской Федерации, где они стоят на каждом участке, – люди все равно забывают, как правильно, потому что раньше не сталкивались с такой техникой. Но уже привыкают. И это ведь очень удобно и для них, и для нас", – отвечает Сергей.Такие ошибки в процессе никак не отразятся на результатах голосования просто потому, что устройство не принимает неверно поданные бланки, как и в случае, если обнаружит ошибки – например, в документе не будет какой-то подписи, подчеркивает он.На этом же участке молодой человек работал в избиркоме и на выборах в Законодательное собрание города в 2019 году, и на выборах президента России в 2024-м, и вот снова здесь. Говорит, нравится процесс как голосования, так и подсчета голосов, который с КОИБами осуществлять "вообще шикарно".Подсчетом бюллетеней из КОИБов займутся вручную – для сверки с электроникой – по итогам всех дней голосования, то есть после 20:00 в воскресенье, 14 сентября. Перед этим в присутствии наблюдателей вскроют все переносные урны для голосования, с которыми ходили по домам избирателей, не способных прийти на участки, и отправят их сюда же, в устройства, добавил Сергей."И если раньше только на утро люди узнавали, кто победил, то теперь плюс-минус к полуночи – к часу ночи с 14 на 15 сентября мы узнаем об этом после того, как вся информация поступит в ТИК (территориальные избирательные комиссии – ред.) со всех участков", – заметил сотрудник участкового избиркома.Председатель УИК № 99 Фируза Тычинина в этой сфере уже почти 20 лет и признается, что она привыкла быть полезной людям, помогать, и ей доставляет удовольствие участвовать в организации голосований, то есть мероприятий, в которых крайне важна гражданская активность севастопольцев.С момента открытия избирательных участков в 8 утра и всю первую половину пятницы – а это рабочий день для всех, кроме педагогов и учеников школ, где размещаются участки – голосовать идут люди самых разных возрастов, причем, на удивление много молодых и среднего возраста горожан, которые часто в наш век цифровых технологий предпочитают электронный способ передачи информации.Для кого-то это дань традиции, некий даже своего рода ритуал. Например, для Лины, которая помнит, как с раннего возраста все время с родителями ходила вместе голосовать."Это было для меня примером. И вот теперь я сама так же продолжаю делать. И считаю, что каждый севастополец должен сделать свой осознанный выбор, потому что за этим выбором – будущее нашего города", – сказала девушка."Вообще это обязанность каждого гражданина", – отвечает мне буквально на бегу то же самое Светлана, заскочившая на участок перед работой.А по мнению Константина – молодой человек переехал из Симферополя в Севастополь и считает своим долгом участвовать в выборе главы города, – те люди, которые считают, что их голос ничего не решает и не ходят на выборы, думают так именно потому, что не участвуют в жизни города, "а так нельзя"."Надо ходить на выборы. Нужно выбирать губернатора, который будет за городом следить. Я и действующего выбирал, и следующего пришел выбрать. Я иду, чтобы выбрать человека, который будет смотреть за прекрасным городом Севастополем", – объяснил он свою позицию.Избирателей встречают и провожают не только работники УИК и правоохранители, но и волонтеры викторины "Защитники Севастополя". По словам одной из них, Дарьи Кравцовой, все голосующие могут не только поучаствовать в определении дальнейшей судьбы развития города, но и выиграть сувенир, ответив на вопросы в анкете, и даже ценный приз, если поучаствуют в розыгрыше.Всего в городе для голосования открыто 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей, так называемые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, в Севастополе проходило досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. По итогам заключительного дня этого периода, 11 сентября, на выборах проголосовали 127 608 избирателей.В основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября – граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно – электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале "Госуслуги".Подсчет голосов начнут после закрытия участков в 20:00 в единый день голосования, 14 сентября, в воскресенье.В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование пройдет 13 и 14 сентября, с 8:00 до 20:00 на семи избирательных участках на территории Киевского района крымской столицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБВ Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьниковПолитолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 году

