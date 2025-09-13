100 атак: ЦИК заявил о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов

https://crimea.ria.ru/20250913/100-atak-tsik-zayavil-o-popytkakh-podorvat-tsifrovuyu-infrastrukturu-vyborov-1149416669.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. ЦИК фиксирует попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, зафиксировано порядка 100 атак на инфраструктуру ДЭГ, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

