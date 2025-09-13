Рейтинг@Mail.ru
100 атак: ЦИК заявил о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов - РИА Новости Крым, 13.09.2025
100 атак: ЦИК заявил о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов
100 атак: ЦИК заявил о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов - РИА Новости Крым, 13.09.2025
100 атак: ЦИК заявил о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов
ЦИК фиксирует попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, зафиксировано порядка 100 атак на инфраструктуру ДЭГ, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости Крым, 13.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. ЦИК фиксирует попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, зафиксировано порядка 100 атак на инфраструктуру ДЭГ, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
100 атак: ЦИК заявил о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов

Памфилова: на цифровую инфраструктуру выборов зафиксировано порядка 100 атак

10:32 13.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. ЦИК фиксирует попытки подорвать цифровую инфраструктуру выборов, зафиксировано порядка 100 атак на инфраструктуру ДЭГ, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Порядка 100 атак было зафиксировано на инфраструктуру дистанционного электронного голосования", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
