Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ

Запорожская область перенимает опыт проведения выборов у Севастополя
09:08 12.09.2025 (обновлено: 09:09 12.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с комплексами обработки избирательных бюллетеней, запорожские коллеги для получения нужных навыков приехали в город-герой в дни проведения выборов губернатора, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Нам очень интересно посмотреть, как организована работа избирательных участков, территориальных избирательных комиссий, комиссии Севастополя, - рассказала председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко. - В Севастополе применяют необычные для нас ящики для голосования, КОИБы. У нас нет таких, мы используем обычные стационарные ящики, потому мы посмотрим, как все это работает. Посмотрим, как на практике все это происходит".
У Запорожской области есть опыт поведения избирательных кампаний, однако он несколько другой, поэтому представители запорожского избиркома захотели увидеть автоматизированный процесс на практике.
"У нас немного другой режим работы избирательных комиссий, конечно, нам бы хотелось перенять опыт наших коллег, тем более что избирательная комиссия города Севастополя и ее председатель Нина Сергеевна Фаустова постоянно оказывает нам методическую помощь, консультирует по всем вопросам", - добавила Катющенко.
12 сентября в Севастополе стартовали основные дни голосования на выборах губернатора. Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей, так называемые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).
За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
