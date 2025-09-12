Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/zaporozhskaya-oblast-uchitsya-u-sevastopolya-rabotat-na-vyborakh-s-koib-1149387870.html
Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ
Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ
Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с комплексами обработки избирательных бюллетеней, запорожские коллеги для получения нужных навыков... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T09:08
2025-09-12T09:09
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
выборы
выборы губернатора севастополя
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131234833_0:275:3072:2003_1920x0_80_0_0_7216e110f2a9d68d4a2f50eee76b6437.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с комплексами обработки избирательных бюллетеней, запорожские коллеги для получения нужных навыков приехали в город-герой в дни проведения выборов губернатора, передает корреспондент РИА Новости Крым.У Запорожской области есть опыт поведения избирательных кампаний, однако он несколько другой, поэтому представители запорожского избиркома захотели увидеть автоматизированный процесс на практике.12 сентября в Севастополе стартовали основные дни голосования на выборах губернатора. Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей, так называемые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250912/v-sevastopole-vybirayut-gubernatora--startovali-osnovnye-dni-golosovaniya-1149386036.html
крым
севастополь
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131234833_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8578d05923c2b5831e3e240c8bd0c86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, выборы, выборы губернатора севастополя, запорожская область
Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ

Запорожская область перенимает опыт проведения выборов у Севастополя

09:08 12.09.2025 (обновлено: 09:09 12.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКомплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с комплексами обработки избирательных бюллетеней, запорожские коллеги для получения нужных навыков приехали в город-герой в дни проведения выборов губернатора, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Нам очень интересно посмотреть, как организована работа избирательных участков, территориальных избирательных комиссий, комиссии Севастополя, - рассказала председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко. - В Севастополе применяют необычные для нас ящики для голосования, КОИБы. У нас нет таких, мы используем обычные стационарные ящики, потому мы посмотрим, как все это работает. Посмотрим, как на практике все это происходит".
У Запорожской области есть опыт поведения избирательных кампаний, однако он несколько другой, поэтому представители запорожского избиркома захотели увидеть автоматизированный процесс на практике.
"У нас немного другой режим работы избирательных комиссий, конечно, нам бы хотелось перенять опыт наших коллег, тем более что избирательная комиссия города Севастополя и ее председатель Нина Сергеевна Фаустова постоянно оказывает нам методическую помощь, консультирует по всем вопросам", - добавила Катющенко.
12 сентября в Севастополе стартовали основные дни голосования на выборах губернатора. Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей, так называемые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).
За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе открылись избирательные участки на выборах губернатора - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
08:05
В Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования
 
КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяВыборыВыборы губернатора СевастополяЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии
09:48Трехдневный шторм надвигается на Крым
09:31Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда
09:28В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов России
09:08Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ
08:59Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли
08:25ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области
08:05В Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования
08:03Крым в топе направлений для осеннего отдыха в одиночку
07:52Учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали – видео
07:22221 беспилотник сбит над Россией
07:11На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение
06:45На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буря
06:30Девять беспилотников сбили на подлете к Москве
06:20Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
06:05Массированная атака на Ленинградскую область – что известно
00:01Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 сентября
22:54Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
22:33Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день
Лента новостейМолния