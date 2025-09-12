https://crimea.ria.ru/20250912/zaporozhskaya-oblast-uchitsya-u-sevastopolya-rabotat-na-vyborakh-s-koib-1149387870.html

Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ

Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ

Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с комплексами обработки избирательных бюллетеней, запорожские коллеги для получения нужных навыков... РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T09:08

2025-09-12T09:08

2025-09-12T09:09

крым

севастополь

новости крыма

новости севастополя

выборы

выборы губернатора севастополя

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131234833_0:275:3072:2003_1920x0_80_0_0_7216e110f2a9d68d4a2f50eee76b6437.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с комплексами обработки избирательных бюллетеней, запорожские коллеги для получения нужных навыков приехали в город-герой в дни проведения выборов губернатора, передает корреспондент РИА Новости Крым.У Запорожской области есть опыт поведения избирательных кампаний, однако он несколько другой, поэтому представители запорожского избиркома захотели увидеть автоматизированный процесс на практике.12 сентября в Севастополе стартовали основные дни голосования на выборах губернатора. Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей, так называемые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250912/v-sevastopole-vybirayut-gubernatora--startovali-osnovnye-dni-golosovaniya-1149386036.html

крым

севастополь

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, выборы, выборы губернатора севастополя, запорожская область