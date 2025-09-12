Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования
В Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования
Основные дни голосования на выборах губернатора стартовали в Севастополе. Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они...
севастополь
выборы
новости севастополя
политика
общество
севгоризбирком
нина фаустова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Основные дни голосования на выборах губернатора стартовали в Севастополе. Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей, так называемые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, в Севастополе проходило досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. По итогам заключительного дня этого периода, 11 сентября, на выборах проголосовали 127 608 избирателей.В основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно – электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.Подсчет голосов начнут после закрытия участков в 20:00 в единый день голосования, 14 сентября.В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование пройдет 13 и 14 сентября, с 8:00 до 20:00 на семи избирательных участках на территории Киевского района столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, выборы, новости севастополя, политика, общество, севгоризбирком, нина фаустова
08:05 12.09.2025 (обновлено: 08:34 12.09.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Севастополе открылись избирательные участки на выборах губернатора
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Основные дни голосования на выборах губернатора стартовали в Севастополе. Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей, так называемые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).
За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
© РИА Новости КрымГолосование на выборах губернатора в Севастополе
Голосование на выборах губернатора в Севастополе
"Все участки открыты вовремя. Готовность полная. Вчера и сегодня были протестированы допуски и обработки избирательных бюллетеней. Никаких нарушений и эксцессов нет. Участки готовы к работе и ждут избирателей", - рассказала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) Нина Фаустова.
До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, в Севастополе проходило досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. По итогам заключительного дня этого периода, 11 сентября, на выборах проголосовали 127 608 избирателей.
В основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно – электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.
© РИА Новости КрымГолосование на выборах губернатора в Севастополе
Голосование на выборах губернатора в Севастополе
Подсчет голосов начнут после закрытия участков в 20:00 в единый день голосования, 14 сентября.
В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование пройдет 13 и 14 сентября, с 8:00 до 20:00 на семи избирательных участках на территории Киевского района столицы.
СевастопольВыборыНовости СевастополяПолитикаОбществоСевгоризбиркомНина Фаустова
 
