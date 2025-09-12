https://crimea.ria.ru/20250912/v-sevastopole-vybirayut-gubernatora--startovali-osnovnye-dni-golosovaniya-1149386036.html
В Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования
В Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования
Основные дни голосования на выборах губернатора стартовали в Севастополе. Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T08:05
2025-09-12T08:05
2025-09-12T08:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Основные дни голосования на выборах губернатора стартовали в Севастополе. Всего в городе открылись 187 избирательных участков. В основные дни голосования они работают с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей, так называемые КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней).За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, в Севастополе проходило досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. По итогам заключительного дня этого периода, 11 сентября, на выборах проголосовали 127 608 избирателей.В основные дни выборов – 12, 13, 14 сентября граждане могут голосовать, не только посещая избирательный участок лично и на дому, но и дистанционно – электронным способом, но только если предварительно, до конца суток 8 сентября, подавали соответствующее заявление на портале госуслуг.Подсчет голосов начнут после закрытия участков в 20:00 в единый день голосования, 14 сентября.В Крыму назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование пройдет 13 и 14 сентября, с 8:00 до 20:00 на семи избирательных участках на территории Киевского района столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
