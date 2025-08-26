Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 году - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Политолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 году
Политолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 году - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Политолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 году
Главным фактором влияния на поведение избирателей и результаты региональных выборов в сентябре этого года является консолидация вокруг идеи победы в специальной РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T22:22
2025-08-26T21:27
мнения
выборы
константин костин
россия
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Главным фактором влияния на поведение избирателей и результаты региональных выборов в сентябре этого года является консолидация вокруг идеи победы в специальной военной операции. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе, посвященном Единому дню голосования-2025.Единый день голосования в 2025 году в регионах России пройдет в воскресенье, 14 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. В 20 субъектах, в том числе в Севастополе, состоятся выборы глав регионов. В 11 регионах будут избирать депутатов региональных парламентов. В 25 субъектах пройдут выборы глав муниципалитетов, депутатов городских и сельских советов.Политолог отметил, что с 2022 года выборы разных уровней в РФ проходят в условиях "новой нормальности". Она обусловлена адаптацией граждан к реальности СВО и успешными усилиями властей по поддержанию стабильности: отсутствием "шоковых сценариев", обширной поддержкой участников СВО и их семей, сохранением государственных инвестиций и социальных программ. Региональные выборы 2025 года не являются в этом плане исключением, указал эксперт.По мнению Костина, все кампании по выборам губернаторов проходят по "референдумному" сценарию, при котором один из кандидатов, показавший свою компетентность и надежность, доминирует над другими претендентами.Исполнительный директор ФоРГО отметил, что когда цели спецоперации будут достигнуты и произойдет хотя бы частичное возвращение к "прежней нормальности", значительная часть избирателей может предъявить новые запросы к власти. По мнению Костина, смена запросов электората не произойдет одномоментно и будет идти постепенно. Не исключено, что "эффект отложенного выбора" начнет проявляться уже на выборах в Госдуму в 2026 году, предполагает аналитик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Главным фактором влияния на поведение избирателей и результаты региональных выборов в сентябре этого года является консолидация вокруг идеи победы в специальной военной операции. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе, посвященном Единому дню голосования-2025.
Единый день голосования в 2025 году в регионах России пройдет в воскресенье, 14 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. В 20 субъектах, в том числе в Севастополе, состоятся выборы глав регионов. В 11 регионах будут избирать депутатов региональных парламентов. В 25 субъектах пройдут выборы глав муниципалитетов, депутатов городских и сельских советов.

"Главный из факторов – это консенсус вокруг флага, консолидация вокруг идеи победы. Все это оказывает решающее влияние на итоги всех выборов и на поведение избирателей. Это так называемый "эффект отложенного выбора". На сегодняшний день нет ни одного субъекта и уровня выборов, где бы этот фактор себя не проявлял", – сказал Костин.

Политолог отметил, что с 2022 года выборы разных уровней в РФ проходят в условиях "новой нормальности". Она обусловлена адаптацией граждан к реальности СВО и успешными усилиями властей по поддержанию стабильности: отсутствием "шоковых сценариев", обширной поддержкой участников СВО и их семей, сохранением государственных инвестиций и социальных программ. Региональные выборы 2025 года не являются в этом плане исключением, указал эксперт.
По мнению Костина, все кампании по выборам губернаторов проходят по "референдумному" сценарию, при котором один из кандидатов, показавший свою компетентность и надежность, доминирует над другими претендентами.
"Где-то есть проблемы, но у руководителей субъектов и их избирательных штабов есть все возможности и ресурсы для того, чтобы с этими проблемами справиться и получить хорошие результаты", – убежден эксперт.
Исполнительный директор ФоРГО отметил, что когда цели спецоперации будут достигнуты и произойдет хотя бы частичное возвращение к "прежней нормальности", значительная часть избирателей может предъявить новые запросы к власти. По мнению Костина, смена запросов электората не произойдет одномоментно и будет идти постепенно. Не исключено, что "эффект отложенного выбора" начнет проявляться уже на выборах в Госдуму в 2026 году, предполагает аналитик.
