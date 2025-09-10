https://crimea.ria.ru/20250910/vybory-v-krymu-2025-kak-obespechat-bezopasnost-na-izbiratelnykh-uchastkakh-1149314341.html

Выборы в Крыму 2025: как обеспечат безопасность на избирательных участках

Какими силами и в каком формате в Крыму будут обеспечивать порядок и безопасность в дни проведения голосования 12 – 14 сентября в эфире радио "Спутник в Крыму"...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Какими силами и в каком формате в Крыму будут обеспечивать порядок и безопасность в дни проведения голосования 12 – 14 сентября в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замначальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.По словам Якубовой, на каждом избирательном участке, которые расположатся в школах, а также в библиотеке и институте, охрану общественного порядка будут обеспечивать силами сотрудников органов внутренних дел.Заступят на дежурство силовики заблаговременно, задолго до открытия избирательных участков для проведения проверки территории, после чего не покинут участков до завершения голосования, подчеркнула она.Перед входом на каждый избирательный участок установят стационарные металлодетекторы, также проверять входящих на территорию избирателей охрана будет с помощью ручных металлодетекторов, добавила она.В этой связи граждан призывают не брать с собой на голосование много вещей, чтобы не усложнять и не задерживать процесс поверки."Надо брать с собой паспорт или минимальную личную сумку, чтобы сотрудники полиции лишний раз не обращались с пожеланием оставить (вещи) перед избирательным участком. Там будут столы, на которых придется оставлять большие пакеты или еще что-то, и будут находиться сотрудники полиции, поэтому вещи никуда не денутся", – разъяснила представитель ведомства.В случае необходимости для поверки подозрительных вещей на место будут вызваны кинологи со специально обученными служебными собаками, отметила Якубова."Собака не находится на избирательном участке. Но если поступает какой-то сигнал об обнаружении подозрительного предмета, сотрудник органов внутренних дел принимает все меры для того, чтобы сначала обезопасить, оградить. И вызывается именно кинологическая группа. У нас хорошая подготовка, и здесь уже собаку не обманешь: нюх натренирован", – уточнила она.По словам Якубовой, крымчане "достаточно законопослушны" и нарушения на избирательных участках в Крыму во время выборов – это единичные случаи. Тем не менее, силовики готовы ко всему, в том числе к провокациям.В целом же, по ее словам, благодаря тому, что голосование проходит на протяжении нескольких дней, скопления людей на избирательных участках удается избежать, все проходит спокойно, в том числе поверки, комиссии работают в штатном режиме, "все благожелательны" и проблем не возникает.В Крыму на 14 сентября назначены дополнительные выборы депутата Симферопольского городского совета третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13. Зарегистрировано пять кандидатов. Голосование пройдет 13 и 14 сентября, с 8-00 до 20-00 на семи избирательных участках на территории Киевского района столицы.В Севастополе с 3 по 11 сентября в Севастополе проходит досрочное голосование на выборах губернатора, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. По итогам шестого дня голосования, 8 сентября, проголосовало 19 489 избирателей.Основные дни выборов в Севастополе – 12, 13, 14 сентября. В эти три дня граждане смогут проголосовать и дистанционно, не посещая избирательные участки. Для этого необходимо было подать соответствующие заявления на портале "Госуслуги" до конца суток 8 сентября.В городе работает 187 избирательных участков. За проведением голосования на них следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.Подсчет голосов начнется после закрытия участков в 20-00 в единый день голосования, 14 сентября, в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников Политолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 году Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение

