Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя - РИА Новости Крым, 15.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250915/razvozhaev-pobedil-na-vyborakh-gubernatora-sevastopolya-1149449886.html
Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") победил на выборах главы города, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T06:05
2025-09-15T06:09
выборы
выборы губернатора севастополя
севастополь
новости севастополя
крым
михаил развожаев
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147285839_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_61263c6a95e78c175db2d70c64590f41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") победил на выборах главы города, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Он набрал 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома, на втором месте Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,75% голосов, на третьем - Геннадий Кушнир (КПРФ), набравший 3,91%. Четвертое место заняла Ирина Салина ("Новые люди") с 3,54% голосов, на пятом - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,29%.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.В Единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосованииЯвка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
севастополь
крым
РИА Новости Крым
Новости
выборы, выборы губернатора севастополя, севастополь, новости севастополя, крым, михаил развожаев, политика
Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя - данные ЦИК

06:05 15.09.2025 (обновлено: 06:09 15.09.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") победил на выборах главы города, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Он набрал 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома, на втором месте Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,75% голосов, на третьем - Геннадий Кушнир (КПРФ), набравший 3,91%. Четвертое место заняла Ирина Салина ("Новые люди") с 3,54% голосов, на пятом - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,29%.
© ЦИК РоссииИтоги голосования на выборах губернатора Севастополя
Итоги голосования на выборах губернатора Севастополя
© ЦИК России
Итоги голосования на выборах губернатора Севастополя
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
В Единый день голосования в 20 регионах РФ Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе
"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосовании
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
 
