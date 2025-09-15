https://crimea.ria.ru/20250915/razvozhaev-pobedil-na-vyborakh-gubernatora-sevastopolya-1149449886.html

Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя

Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") победил на выборах главы города, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев ("Единая Россия") победил на выборах главы города, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Он набрал 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома, на втором месте Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,75% голосов, на третьем - Геннадий Кушнир (КПРФ), набравший 3,91%. Четвертое место заняла Ирина Салина ("Новые люди") с 3,54% голосов, на пятом - Сергей Круглов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,29%.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.В Единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосованииЯвка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года

