Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года

2025-09-13T18:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Севастополе к 15.00 мск субботы достигла почти 52%, сообщил Севгоризбирком; в 2020 году на выборах губернатора итоговая явка составляла 48,28%.В Севастополе в субботу проходит второй день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в Севастополе проходило досрочное голосование.Основные дни для голосования - пятница, суббота и воскресенье, работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса, что составляет более 37% от общего числа избирателей региона.В сентябре 2020 года на выборах губернатора итоговая явка составила 48,28%.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

