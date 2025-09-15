https://crimea.ria.ru/20250915/eto-voyna-medvedev-ob-idee-razreshit-nato-sbivat-drony-nad-ukrainoy-1149453846.html

Это война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над Украиной

Разрешение странам НАТО сбивать российские беспилотники над Украиной будет означать войну альянса с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности... РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T11:02

2025-09-15T11:02

2025-09-15T11:04

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142942491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d6ddf22dd5a1d413f2086937d0786b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Разрешение странам НАТО сбивать российские беспилотники над Украиной будет означать войну альянса с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Также зампред Совбеза РФ высказался о заявлении главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о невступлении в НАТО спустя почти два месяца после слов о необходимости присоединиться к альянсу. По мнению главы Совбеза РФ, в Вене трезво оценили риски. Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно ранее заявлял, что страны НАТО должны сбивать российские ракеты на территории Украины и называл это "чисто оборонительной тактикой", которая якобы не создаст риска прямого столкновения с российскими войсками. В начале сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что НАТО продолжает обсуждать такую возможность. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее также заявил, что Западу следует рассмотреть идею сбивания российских ракет и дронов над Украиной.МИД РФ неоднократно указывал на риски, которыми чревато потенциальное прямое участие западных стран в боевых действиях на стороне киевского режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев допустил вариант безоговорочной капитуляции УкраиныТрамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТОКиев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет

