15.09.2025
Это война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над Украиной
Это война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над Украиной - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Это война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над Украиной
Разрешение странам НАТО сбивать российские беспилотники над Украиной будет означать войну альянса с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T11:02
2025-09-15T11:04
дмитрий медведев
совет безопасности россии
россия
нато
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Разрешение странам НАТО сбивать российские беспилотники над Украиной будет означать войну альянса с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Также зампред Совбеза РФ высказался о заявлении главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о невступлении в НАТО спустя почти два месяца после слов о необходимости присоединиться к альянсу. По мнению главы Совбеза РФ, в Вене трезво оценили риски. Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно ранее заявлял, что страны НАТО должны сбивать российские ракеты на территории Украины и называл это "чисто оборонительной тактикой", которая якобы не создаст риска прямого столкновения с российскими войсками. В начале сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что НАТО продолжает обсуждать такую возможность. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее также заявил, что Западу следует рассмотреть идею сбивания российских ракет и дронов над Украиной.МИД РФ неоднократно указывал на риски, которыми чревато потенциальное прямое участие западных стран в боевых действиях на стороне киевского режима.
Это война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над Украиной

Разрешение НАТО сбивать российские дроны будет означать войну альянса с РФ – Медведев

11:02 15.09.2025 (обновлено: 11:04 15.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Разрешение странам НАТО сбивать российские беспилотники над Украиной будет означать войну альянса с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Реализация провокационной идеи о создании "бесполетной зоны над Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Также зампред Совбеза РФ высказался о заявлении главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о невступлении в НАТО спустя почти два месяца после слов о необходимости присоединиться к альянсу. По мнению главы Совбеза РФ, в Вене трезво оценили риски.
Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно ранее заявлял, что страны НАТО должны сбивать российские ракеты на территории Украины и называл это "чисто оборонительной тактикой", которая якобы не создаст риска прямого столкновения с российскими войсками. В начале сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что НАТО продолжает обсуждать такую возможность. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее также заявил, что Западу следует рассмотреть идею сбивания российских ракет и дронов над Украиной.
МИД РФ неоднократно указывал на риски, которыми чревато потенциальное прямое участие западных стран в боевых действиях на стороне киевского режима.
