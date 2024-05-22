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"Сбивайте все в небе над Украиной": Зеленский обратился к НАТО

"Сбивайте все в небе над Украиной": Зеленский обратился к НАТО - РИА Новости Крым, 22.05.2024

"Сбивайте все в небе над Украиной": Зеленский обратился к НАТО

Страны НАТО должны сбивать российские ракеты на территории Украины, это будет "чисто оборонительная тактика" и не создаст риска прямого столкновения с... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T09:51

2024-05-22T09:51

2024-05-22T09:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Страны НАТО должны сбивать российские ракеты на территории Украины, это будет "чисто оборонительная тактика" и не создаст риска прямого столкновения с российскими войсками. Такое заявление в интервью The New York Times сделал Владимир Зеленский.По мнению Зеленского, если силы Североатлантического альянса будут сбивать российские ракеты над Украиной, это не втянет коллективный Запад в масштабную войну с Россией."Итак, мой вопрос: в чем проблема? Почему мы не можем их сбить? Это защита? Да. Это нападение на Россию? Нет. Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских летчиков? Нет. Так в чем же проблема с вовлечением в войну стран НАТО? Такой проблемы нет", - цитирует Зеленского издание.Он провел сравнение с тем, как Соединенные Штаты и Великобритания помогли Израилю сбить иранские беспилотники и ракеты в прошлом месяце.Украина требует от США уровня защиты "как у Израиля" >>Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых США. Украинские власти запросили у США разрешения на применение американских вооружений против целей на территории России. Вероятность того, что Вашингтон разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США, комментировал ранее тему военный эксперт Александр Хроленко.Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны, заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.Читайте также на РИА Новости Крым:Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымыселЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемНебензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), нато, украина, новости сво, россия, новости, политика