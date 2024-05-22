Рейтинг@Mail.ru
"Сбивайте все в небе над Украиной": Зеленский обратился к НАТО - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240522/sbivayte-vse-v-nebe-nad-ukrainoy-zelenskiy-obratilsya-k-nato-1137481933.html
"Сбивайте все в небе над Украиной": Зеленский обратился к НАТО
"Сбивайте все в небе над Украиной": Зеленский обратился к НАТО - РИА Новости Крым, 22.05.2024
"Сбивайте все в небе над Украиной": Зеленский обратился к НАТО
Страны НАТО должны сбивать российские ракеты на территории Украины, это будет "чисто оборонительная тактика" и не создаст риска прямого столкновения с... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T09:51
2024-05-22T09:51
владимир зеленский (президент украины)
нато
украина
новости сво
россия
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137462022_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfd614a52f109700d89b7937e6c49e4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Страны НАТО должны сбивать российские ракеты на территории Украины, это будет "чисто оборонительная тактика" и не создаст риска прямого столкновения с российскими войсками. Такое заявление в интервью The New York Times сделал Владимир Зеленский.По мнению Зеленского, если силы Североатлантического альянса будут сбивать российские ракеты над Украиной, это не втянет коллективный Запад в масштабную войну с Россией."Итак, мой вопрос: в чем проблема? Почему мы не можем их сбить? Это защита? Да. Это нападение на Россию? Нет. Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских летчиков? Нет. Так в чем же проблема с вовлечением в войну стран НАТО? Такой проблемы нет", - цитирует Зеленского издание.Он провел сравнение с тем, как Соединенные Штаты и Великобритания помогли Израилю сбить иранские беспилотники и ракеты в прошлом месяце.Украина требует от США уровня защиты "как у Израиля" &gt;&gt;Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых США. Украинские власти запросили у США разрешения на применение американских вооружений против целей на территории России. Вероятность того, что Вашингтон разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США, комментировал ранее тему военный эксперт Александр Хроленко.Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны, заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.Читайте также на РИА Новости Крым:Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымыселЛондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружиемНебензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137462022_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bedcf5bd4396c25c2c9dc1f8c603b66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), нато, украина, новости сво, россия, новости, политика
"Сбивайте все в небе над Украиной": Зеленский обратился к НАТО

Зеленский призвал НАТО сбивать российские ракеты над территорией Украины

09:51 22.05.2024
 
© ROMAN PILIPEY / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© ROMAN PILIPEY / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Страны НАТО должны сбивать российские ракеты на территории Украины, это будет "чисто оборонительная тактика" и не создаст риска прямого столкновения с российскими войсками. Такое заявление в интервью The New York Times сделал Владимир Зеленский.
"Сбивайте то, что летит в небе над Украиной, и дайте нам оружие, чтобы мы использовали его против российских сил на границах", — заявил он.
По мнению Зеленского, если силы Североатлантического альянса будут сбивать российские ракеты над Украиной, это не втянет коллективный Запад в масштабную войну с Россией.
"Итак, мой вопрос: в чем проблема? Почему мы не можем их сбить? Это защита? Да. Это нападение на Россию? Нет. Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских летчиков? Нет. Так в чем же проблема с вовлечением в войну стран НАТО? Такой проблемы нет", - цитирует Зеленского издание.
Он провел сравнение с тем, как Соединенные Штаты и Великобритания помогли Израилю сбить иранские беспилотники и ракеты в прошлом месяце.
Украина требует от США уровня защиты "как у Израиля" >>
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых США. Украинские власти запросили у США разрешения на применение американских вооружений против целей на территории России.
Вероятность того, что Вашингтон разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США, комментировал ранее тему военный эксперт Александр Хроленко.
Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны, заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Декларация НАТО об отказе вводить войска на Украину: правда или вымысел
Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия
 
Владимир Зеленский (президент Украины)НАТОУкраинаНовости СВОРоссияНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00ЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму
11:49Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта
11:38На Крым надвигается трехдневный шторм
11:20Глобалистские элиты переходят к террору: СВР о покушении на Фицо
11:13Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
11:07Три страны признали Палестину государством
10:50Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон
10:36Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках
10:36Турист сорвался со смотровой площадки в Крыму
10:34Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
10:21Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе
10:14178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в России
10:00В Белгороде дрон ВСУ атаковал электропоезд - движение поездов остановлено
09:56В Новороссийске слышна стрельба
09:51"Сбивайте все в небе над Украиной": Зеленский обратился к НАТО
09:29Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в Севастополе
08:5759 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФ
08:34В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины
08:25ВСУ ударили по Белгородской области из "Града"
08:19На Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы
Лента новостейМолния