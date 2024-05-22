"Сбивайте все в небе над Украиной": Зеленский обратился к НАТО
Зеленский призвал НАТО сбивать российские ракеты над территорией Украины
© ROMAN PILIPEY / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
© ROMAN PILIPEY / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Страны НАТО должны сбивать российские ракеты на территории Украины, это будет "чисто оборонительная тактика" и не создаст риска прямого столкновения с российскими войсками. Такое заявление в интервью The New York Times сделал Владимир Зеленский.
"Сбивайте то, что летит в небе над Украиной, и дайте нам оружие, чтобы мы использовали его против российских сил на границах", — заявил он.
По мнению Зеленского, если силы Североатлантического альянса будут сбивать российские ракеты над Украиной, это не втянет коллективный Запад в масштабную войну с Россией.
"Итак, мой вопрос: в чем проблема? Почему мы не можем их сбить? Это защита? Да. Это нападение на Россию? Нет. Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских летчиков? Нет. Так в чем же проблема с вовлечением в войну стран НАТО? Такой проблемы нет", - цитирует Зеленского издание.
Он провел сравнение с тем, как Соединенные Штаты и Великобритания помогли Израилю сбить иранские беспилотники и ракеты в прошлом месяце.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ожидают от Украины применения американских вооружений в пределах ее границ, признаваемых США. Украинские власти запросили у США разрешения на применение американских вооружений против целей на территории России.
Вероятность того, что Вашингтон разрешит Киеву применять американские ракеты для ударов по территории РФ – минимальна, поскольку это сопряжено со слишком высокими рисками для самих США, комментировал ранее тему военный эксперт Александр Хроленко.
Любое использование западного оружия для ударов по городам России повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты граждан страны, заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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