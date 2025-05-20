https://crimea.ria.ru/20250520/medvedev-dopustil-variant-bezogovorochnoy-kapitulyatsii-ukrainy-1146572276.html

Медведев допустил вариант безоговорочной капитуляции Украины

Медведев допустил вариант безоговорочной капитуляции Украины - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Медведев допустил вариант безоговорочной капитуляции Украины

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил варианта безоговорочной капитуляции Украины. Об этом он заявил на пленарном заседании... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T17:41

2025-05-20T17:41

2025-05-20T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил варианта безоговорочной капитуляции Украины. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.Замглавы Совбеза РФ также отметил, что у нынешней Украины есть последняя возможность сохранить на определенных условиях какую-то государственность и обрести шанс на мирное развитие.Медведев также указал, что в нынешней ситуации нужен мир, а не перемирие с Украиной.При этом появление войск "коалиции желающих" на Украине даже после урегулирования будет рассматриваться, по словам политика, как "рецидив военной угрозы со всеми вытекающими последствиями".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбежать не удастся: что ждет ЗеленскогоСроков нет и быть не может: в Кремле рассказали о меморандуме с УкраинойНа Украине нет уполномоченных лиц для заключения мира – Медведев

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2025

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переговоры, дмитрий медведев, новости, украина, россия, политика