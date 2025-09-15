https://crimea.ria.ru/20250915/25-sel-na-severe-kryma-chastichno-otklyuchat-ot-gaza-na-pyat-dney-1149329163.html

25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней

25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней - РИА Новости Крым, 15.09.2025

25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней

Жителей 25 сел на севере Крыма частично отключат от газоснабжения до конца недели. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T21:31

2025-09-15T21:31

2025-09-15T21:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Жителей 25 сел на севере Крыма частично отключат от газоснабжения до конца недели. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".И обратили внимание, что пуск газа потребителям будет производиться с 19 сентября по 21 сентября. С перечнем отключаемых абонентов можно ознакомиться в официальном Telegram-канале ГУП РК "Крымгазсети".В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водойГазификация Крыма: что сделано и планируетсяДогазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования

2025

