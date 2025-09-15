25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Жителей 25 сел на севере Крыма частично отключат от газоснабжения до конца недели. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".
"Раздольненский участок Красноперекопского управления по эксплуатации газового хозяйства (УЭГХ) ГУП РК "Крымгазсети", информирует о приостановлении подачи газа в связи с плановыми ремонтными работами ООО "Черномортрансгаз" на магистральном газопроводе с 07:00 16.09.2025 года до 20:00 18.09.2025 года", – обозначили сроки ремонтных работ в компании.
И обратили внимание, что пуск газа потребителям будет производиться с 19 сентября по 21 сентября. С перечнем отключаемых абонентов можно ознакомиться в официальном Telegram-канале ГУП РК "Крымгазсети".
В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.
