25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней - РИА Новости Крым, 15.09.2025
25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней
25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней - РИА Новости Крым, 15.09.2025
25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней
Жителей 25 сел на севере Крыма частично отключат от газоснабжения до конца недели. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T21:31
2025-09-15T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Жителей 25 сел на севере Крыма частично отключат от газоснабжения до конца недели. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".
25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней

25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней из-за ремонта на газопроводе

21:31 15.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Жителей 25 сел на севере Крыма частично отключат от газоснабжения до конца недели. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".

"Раздольненский участок Красноперекопского управления по эксплуатации газового хозяйства (УЭГХ) ГУП РК "Крымгазсети", информирует о приостановлении подачи газа в связи с плановыми ремонтными работами ООО "Черномортрансгаз" на магистральном газопроводе с 07:00 16.09.2025 года до 20:00 18.09.2025 года", – обозначили сроки ремонтных работ в компании.

И обратили внимание, что пуск газа потребителям будет производиться с 19 сентября по 21 сентября. С перечнем отключаемых абонентов можно ознакомиться в официальном Telegram-канале ГУП РК "Крымгазсети".
В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.
