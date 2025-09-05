https://crimea.ria.ru/20250905/skolko-domovladeniy-gazifitsirovali-v-krymu-1149233421.html
В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T12:10
2025-09-05T12:10
2025-09-05T12:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.Глава региона добавил, что к газораспределительным сетям в Крыму сейчас подключены 655 тысяч абонентов.Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация Крыма: что сделано и планируетсяПрограмма социальной газификации расширена на СНТКакие льготы на подключение газа действуют в Крыму
В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
12:10 05.09.2025 (обновлено: 12:13 05.09.2025)