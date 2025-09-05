Рейтинг@Mail.ru
В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов
В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.Глава региона добавил, что к газораспределительным сетям в Крыму сейчас подключены 655 тысяч абонентов.Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация Крыма: что сделано и планируетсяПрограмма социальной газификации расширена на СНТКакие льготы на подключение газа действуют в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.
"Наш регион уверенно продвигается в реализации президентской программы догазификации. В рамках программы с начала 2024 года по настоящее время построено более 80 км газопроводов в различных городах и районах Крыма. Это дало возможность подключить к газоснабжению более 4,5 тысяч домовладений", – написал он.
Глава региона добавил, что к газораспределительным сетям в Крыму сейчас подключены 655 тысяч абонентов.
Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.
