https://crimea.ria.ru/20240213/dogazifikatsiya-v-sevastopole-vlasti-pomogut-s-pokupkoy-oborudovaniya-1134895909.html

Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования

Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования

Власти Севастополя обещают помочь жителям с покупкой оборудования, чтобы в жилых домах и СНТ появился газ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T07:46

2024-02-13T07:46

2024-02-13T07:46

севастополь

михаил развожаев

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газоснабжение

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евгений горлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Власти Севастополя обещают помочь жителям с покупкой оборудования, чтобы в жилых домах и СНТ появился газ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании.По словам Развожаева, он дал поручение своему первому заместителю Алексею Парикину и и. о. заместителя Евгению Горлову проработать этот вопрос. Они должны будут обсудить с банками возможность запуска программы по рассрочке и посчитать возможности бюджета Севастополя по компенсации банкам процентной ставки.В ноябре прошлого года Развожаев заявлял, что в Севастополе продолжается масштабная программа догазификации. До конца года 80 гражданам льготной категории проведут газ бесплатно.По всем вопросам, связанным с оформлением документов, власти рекомендуют обращаться в штабы по догазификации, которые работают во всех муниципалитетах Севастопольского региона. Специальная памятка с перечнем необходимых документов размещена на сайте ГУП "Севастополь газ".Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в села Севастополя придет газКогда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – властиКогда все населенные пункты Крыма будут с газом

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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