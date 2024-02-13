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Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
Власти Севастополя обещают помочь жителям с покупкой оборудования, чтобы в жилых домах и СНТ появился газ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T07:46
2024-02-13T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Власти Севастополя обещают помочь жителям с покупкой оборудования, чтобы в жилых домах и СНТ появился газ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании.По словам Развожаева, он дал поручение своему первому заместителю Алексею Парикину и и. о. заместителя Евгению Горлову проработать этот вопрос. Они должны будут обсудить с банками возможность запуска программы по рассрочке и посчитать возможности бюджета Севастополя по компенсации банкам процентной ставки.В ноябре прошлого года Развожаев заявлял, что в Севастополе продолжается масштабная программа догазификации. До конца года 80 гражданам льготной категории проведут газ бесплатно.По всем вопросам, связанным с оформлением документов, власти рекомендуют обращаться в штабы по догазификации, которые работают во всех муниципалитетах Севастопольского региона. Специальная памятка с перечнем необходимых документов размещена на сайте ГУП "Севастополь газ".Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в села Севастополя придет газКогда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – властиКогда все населенные пункты Крыма будут с газом
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, газ, газоснабжение, газопровод, евгений горлов
Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования

Власти Севастополя помогут жителям города в покупке газового оборудования

07:46 13.02.2024
 
© Fotolia/ pioregur Газовая плита
Газовая плита
© Fotolia/ pioregur
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Власти Севастополя обещают помочь жителям с покупкой оборудования, чтобы в жилых домах и СНТ появился газ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании.

"Многие люди, с которыми работают наши муниципальные штабы, говорят, что покупать его (газовое оборудование – ред.) самим дорого... Нужно создать такие условия, при которых люди не будут испытывать неудобств, а мы сможем провести газ в жилые дома", – заявил губернатор.

По словам Развожаева, он дал поручение своему первому заместителю Алексею Парикину и и. о. заместителя Евгению Горлову проработать этот вопрос. Они должны будут обсудить с банками возможность запуска программы по рассрочке и посчитать возможности бюджета Севастополя по компенсации банкам процентной ставки.
В ноябре прошлого года Развожаев заявлял, что в Севастополе продолжается масштабная программа догазификации. До конца года 80 гражданам льготной категории проведут газ бесплатно.
По всем вопросам, связанным с оформлением документов, власти рекомендуют обращаться в штабы по догазификации, которые работают во всех муниципалитетах Севастопольского региона. Специальная памятка с перечнем необходимых документов размещена на сайте ГУП "Севастополь газ".
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаГазГазоснабжениеГазопроводЕвгений Горлов
 
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