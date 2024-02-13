https://crimea.ria.ru/20240213/dogazifikatsiya-v-sevastopole-vlasti-pomogut-s-pokupkoy-oborudovaniya-1134895909.html
Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
Власти Севастополя обещают помочь жителям с покупкой оборудования, чтобы в жилых домах и СНТ появился газ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T07:46
2024-02-13T07:46
2024-02-13T07:46
севастополь
михаил развожаев
новости
новости крыма
газ
газоснабжение
газопровод
евгений горлов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/65/1107756583_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_dc54f7ceabed7573dd8bab02396dde6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Власти Севастополя обещают помочь жителям с покупкой оборудования, чтобы в жилых домах и СНТ появился газ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании.По словам Развожаева, он дал поручение своему первому заместителю Алексею Парикину и и. о. заместителя Евгению Горлову проработать этот вопрос. Они должны будут обсудить с банками возможность запуска программы по рассрочке и посчитать возможности бюджета Севастополя по компенсации банкам процентной ставки.В ноябре прошлого года Развожаев заявлял, что в Севастополе продолжается масштабная программа догазификации. До конца года 80 гражданам льготной категории проведут газ бесплатно.По всем вопросам, связанным с оформлением документов, власти рекомендуют обращаться в штабы по догазификации, которые работают во всех муниципалитетах Севастопольского региона. Специальная памятка с перечнем необходимых документов размещена на сайте ГУП "Севастополь газ".Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в села Севастополя придет газКогда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – властиКогда все населенные пункты Крыма будут с газом
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/65/1107756583_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_d09cc78865b355902f84dfb5d3253209.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, газ, газоснабжение, газопровод, евгений горлов
Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
Власти Севастополя помогут жителям города в покупке газового оборудования