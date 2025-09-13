Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250913/armiya-rossii-osvobodila-novonikolaevku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149417664.html
Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
Российская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T12:06
2025-09-13T12:20
министерство обороны рф
новости сво
днепропетровская область
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143029710_278:405:3199:2048_1920x0_80_0_0_012feaf62cf197427c653f04fe324a80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось о том, что подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области. На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Марково в ДНР.4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток".Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
днепропетровская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143029710_985:387:3199:2048_1920x0_80_0_0_e260b0e9004798cb560571011f54aab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина
Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области

Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области

12:06 13.09.2025 (обновлено: 12:20 13.09.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Ранее сообщалось о том, что подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области. На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Марково в ДНР.
4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток".
Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОДнепропетровская областьАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37340 украинских БПЛА уничтожены за сутки
12:24Пожар в селе Скворцово под Симферополем полностью потушили
12:06Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
11:56В Севастополе закрыли рейд
11:47Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаров
11:25Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе
11:08Крымский мост сейчас - обстановка на 11 часов
10:32100 атак: ЦИК заявил о попытках подорвать цифровую инфраструктуру выборов
10:12Золотая наша Москва: что крымского есть в столице
09:31Борис Джонсон приехал в Одессу
09:01Голос, который не дрогнул: 70 лет легенде телевидения Татьяне Митковой
08:48Поедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмы
08:14Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
07:55В Госсовете РК призвали Украину исключить из конституции раздел о Крыме
07:31Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередью на утро субботы
07:1742 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
07:14Новое мощное землетрясение на Камчатке - объявлена угроза цунами
07:10В Крыму пройдет всероссийский форум "Здравница 2026"
00:01Крым в субботу накроет холодный порывистый ветер
00:00Какой сегодня праздник: 13 сентября
Лента новостейМолния