Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области

Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 13.09.2025

Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области

Российская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

2025-09-13T12:06

2025-09-13T12:06

2025-09-13T12:20

министерство обороны рф

новости сво

днепропетровская область

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось о том, что подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области. На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Марково в ДНР.4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток".Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.

днепропетровская область

украина

2025

министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина