Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
Российская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T12:06
2025-09-13T12:06
2025-09-13T12:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Восток" освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось о том, что подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области. В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области. На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Марково в ДНР.4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток".Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
Армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области
12:06 13.09.2025 (обновлено: 12:20 13.09.2025)