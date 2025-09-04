https://crimea.ria.ru/20250904/dnr-polnostyu-osvobozhdena-v-polose-deystviy-gruppirovki-voysk-vostok-1149199791.html
ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток" - РИА Новости Крым, 04.09.2025
ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток". Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T12:07
2025-09-04T12:07
2025-09-04T12:16
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141097702_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_048c640bf6817d5e44a987566a752a6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток". Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решительное продвижение: Армия России освободила ФедоровкуАрмия России освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНРРоссийские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141097702_295:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_161d874a96a909f0d495a673f93fcfcc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр)
Материал дополняется
ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
Полностью освобождена ДНР в полосе действий группировки войск "Восток"
12:07 04.09.2025 (обновлено: 12:16 04.09.2025)