ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"

Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток". Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2025

2025-09-04T12:07

2025-09-04T12:07

2025-09-04T12:16

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141097702_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_048c640bf6817d5e44a987566a752a6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток". Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Запорожской области.

