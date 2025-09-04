Рейтинг@Mail.ru
ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток". Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток". Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Запорожской области.
Материал дополняется
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток". Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.
"Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", – сказано в сообщении.
Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Запорожской области.
Лента новостейМолния