Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области

2025-09-07T12:19
2025-09-07T12:19
2025-09-07T12:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
12:19 07.09.2025 (обновлено: 12:26 07.09.2025)