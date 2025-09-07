https://crimea.ria.ru/20250907/voyska-rf-osvobodili-naselennyy-punkt-khoroshee-dnepropetrovskoy-oblasti-1149269754.html

Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области

Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области

Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

