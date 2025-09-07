Рейтинг@Mail.ru
Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области
Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области

Российские войска освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области

12:19 07.09.2025 (обновлено: 12:26 07.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОНовостиАрмия и флотУкраина
 
Лента новостейМолния