Вооруженные силы России выбили силы ВСУ из населенного пункта Новоселовка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны в четверг. РИА Новости Крым, 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили силы ВСУ из населенного пункта Новоселовка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.2 сентября подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики.Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.В Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей, уточнял Герасимов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

