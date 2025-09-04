Рейтинг@Mail.ru
Новоселовка в Запорожской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Новоселовка в Запорожской области перешла под контроль России
Новоселовка в Запорожской области перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Новоселовка в Запорожской области перешла под контроль России
Вооруженные силы России выбили силы ВСУ из населенного пункта Новоселовка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны в четверг. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T12:04
2025-09-04T12:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили силы ВСУ из населенного пункта Новоселовка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.2 сентября подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики.Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.В Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей, уточнял Герасимов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новоселовка в Запорожской области перешла под контроль России

Армия России освободила Новоселовку в Запорожской области

12:04 04.09.2025 (обновлено: 12:11 04.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили силы ВСУ из населенного пункта Новоселовка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны в четверг.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Запорожской области", - сказано в сообщении военного ведомства.
2 сентября подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики.
Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.
В Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей, уточнял Герасимов.
Лента новостейМолния