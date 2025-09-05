https://crimea.ria.ru/20250905/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1149234255.html

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 05.09.2025

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.09.2025

2025-09-05T12:23

2025-09-05T12:23

2025-09-05T12:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток". Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

