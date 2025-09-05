Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток". Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.
донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "южная", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Марково в ДНР перешло под контроль российских сил

12:23 05.09.2025 (обновлено: 12:31 05.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВооруженные силы России в зоне СВО
Вооруженные силы России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Марково Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.
4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток".
Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.
