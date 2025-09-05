https://crimea.ria.ru/20250905/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1149234255.html
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T12:23
2025-09-05T12:23
2025-09-05T12:31
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "южная"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148409180_0:40:3500:2009_1920x0_80_0_0_81e837415a571b41839575194ed87f95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток". Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148409180_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_408381c0bbb8626561def5a1bf8b9e7d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "южная", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Марково в ДНР перешло под контроль российских сил
12:23 05.09.2025 (обновлено: 12:31 05.09.2025)