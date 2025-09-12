https://crimea.ria.ru/20250912/armiya-rf-vzyala-pod-kontrol-esche-odin-poselok-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149393707.html
Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
2025-09-12T12:44
2025-09-12T12:44
2025-09-12T12:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области, сообщает в пятницу Минобороны РФ.В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области.На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Марково в ДНР.4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток".Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:44 12.09.2025 (обновлено: 12:58 12.09.2025)