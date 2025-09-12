Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/armiya-rf-vzyala-pod-kontrol-esche-odin-poselok-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149393707.html
Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T12:44
2025-09-12T12:58
днепропетровская область
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a21577700472dd8c9cc120d304c0fad8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области, сообщает в пятницу Минобороны РФ.В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области.На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Марково в ДНР.4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток".Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0902baae7ec56e635e38ce7a0060a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
днепропетровская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области

Еще один населенный пункт в Днепропетровской области перешел под контроль российской армии

12:44 12.09.2025 (обновлено: 12:58 12.09.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнайпер группировки войск "Центр" ВС РФ
Снайпер группировки войск Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области", – сказано в сводке министерства.
В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области.
На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Марково в ДНР.
4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток".
Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Днепропетровская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Исполнительница песни "Матушка" попала в базу "Миротворца"
14:32В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли
14:19ВСУ атаковали энергоблок Смоленской АЭС
14:07Новости СВО: страшные потери киевского режима за неделю
13:48Избирателей в Севастополе встретили в патриотичных нарядах
13:37Желающих не нашлось: в МИД оценили встречу по Украине в Париже
13:31Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку
13:22Россия и Украина взяли паузу в переговорах
13:12Семейная традиция: Развожаев проголосовал на выборах в Севастополе
12:52По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары
12:44Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:40Подарки и торт: как участок в Севастополе встретил первых избирателей
12:24Ущерб на 40 млн: на экс-главу представительства Минобороны завели дело
12:13Подняты красные флаги: в Ялте закрыли пляжи
11:49Один человек погиб и шесть ранены при атаке ВСУ на Херсонщину
11:43Великобритания ввела санкции против оборонных компаний России
11:31Магия наличными: в Алуште две женщины провели "обряд" за 57 тысяч рублей
11:08Крымский мост – пробка выросла в три раза
10:51Явка на выборы губернатора в Севастополе превысила 26 процентов
10:01Ялта и часть Южнобережья обесточены из-за аварии
Лента новостейМолния