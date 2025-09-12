https://crimea.ria.ru/20250912/armiya-rf-vzyala-pod-kontrol-esche-odin-poselok-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149393707.html

Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области

Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Армия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области, сообщает в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T12:44

2025-09-12T12:44

2025-09-12T12:58

днепропетровская область

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a21577700472dd8c9cc120d304c0fad8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области, сообщает в пятницу Минобороны РФ.В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими бойцами населенного пункта Хорошее в Днепропетровской области.На прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Марково в ДНР.4 сентября ВС РФ полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток".Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровская область, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу