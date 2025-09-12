Рейтинг@Mail.ru
Выборы губернатора Севастополя и снижение ключевой ставки – главное - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Выборы губернатора Севастополя и снижение ключевой ставки – главное
Выборы губернатора Севастополя и снижение ключевой ставки – главное - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Выборы губернатора Севастополя и снижение ключевой ставки – главное
В Севастополе прошел первый день выборов губернатора. С 18 до 17 процентов понизил ключевую ставку Центробанк третий раз подряд. На Эльбрусе оборвалась канатная РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T22:42
2025-09-12T22:23
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе прошел первый день выборов губернатора. С 18 до 17 процентов понизил ключевую ставку Центробанк третий раз подряд. На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, три человека погибли. По зданию энергоблока Смоленской АЭС украинские боевики нанесли удар беспилотником. Из-за сильного ветра в Крыму объявили штормовое предупреждение на 12-14 сентября.О главных событиях последнего рабочего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.Старт выборов губернатора в СевастополеВ Севастополе прошел первый день выборов губернатора. С момента открытия избирательных участков в 8 утра свой голос отдать пришли люди самых разных возрастов.В городе-герое для голосования подготовили 187 избирательных участков, которые будут работать с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей – КОИБ (комплексы обработки избирательных бюллетеней).За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.По итогу первого дня выборов свои голоса на избирательных участках города-героя, а также досрочно отдали 155 тысяч избирателей.Центробанк понизил ключевую ставкуВ третий раз подряд Банк России понизил ключевую ставку. В пятницу она утверждена на уровне 17% годовых. Это следует из заявления регулятора."Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", – сказано в сообщении.Обрыв канатной дороги на ЭльбрусеИз-за обрыва канатной дороги на Эльбрусе днем в пятницу погибли три человека. Предварительная причина аварии – сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами.Следком по региону возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным.ВСУ атаковали энергоблок Смоленской АЭСПо зданию действующего энергоблока Смоленской АЭС боевики киевского режима нанесли удар беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщили в Росэнергоатоме."12 сентября в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока. В результате выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.В Крыму ожидается трехдневный штормС 12 по 14 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 12 сентября, в течение суток 13 и 14 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
Выборы губернатора Севастополя и снижение ключевой ставки – главное

Выборы губернатора в Севастополе и снижение Центробанком ключевой ставки – главное за день

22:42 12.09.2025
 
© РИА Новости КрымВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе прошел первый день выборов губернатора. С 18 до 17 процентов понизил ключевую ставку Центробанк третий раз подряд. На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, три человека погибли. По зданию энергоблока Смоленской АЭС украинские боевики нанесли удар беспилотником. Из-за сильного ветра в Крыму объявили штормовое предупреждение на 12-14 сентября.
О главных событиях последнего рабочего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.

Старт выборов губернатора в Севастополе

В Севастополе прошел первый день выборов губернатора. С момента открытия избирательных участков в 8 утра свой голос отдать пришли люди самых разных возрастов.
В городе-герое для голосования подготовили 187 избирательных участков, которые будут работать с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей – КОИБ (комплексы обработки избирательных бюллетеней).
За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
По итогу первого дня выборов свои голоса на избирательных участках города-героя, а также досрочно отдали 155 тысяч избирателей.
В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли

Центробанк понизил ключевую ставку

В третий раз подряд Банк России понизил ключевую ставку. В пятницу она утверждена на уровне 17% годовых. Это следует из заявления регулятора.
"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", – сказано в сообщении.
Обрыв канатной дороги на Эльбрусе

Из-за обрыва канатной дороги на Эльбрусе днем в пятницу погибли три человека. Предварительная причина аварии – сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами.
Следком по региону возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным.
ВСУ атаковали энергоблок Смоленской АЭС

По зданию действующего энергоблока Смоленской АЭС боевики киевского режима нанесли удар беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщили в Росэнергоатоме.
"12 сентября в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.
При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока. В результате выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.
В Крыму ожидается трехдневный шторм

С 12 по 14 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 12 сентября, в течение суток 13 и 14 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с", – сказано в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
