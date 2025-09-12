https://crimea.ria.ru/20250912/vybory-gubernatora-sevastopolya-i-snizhenie-klyuchevoy-stavki--glavnoe-1149408881.html

Выборы губернатора Севастополя и снижение ключевой ставки – главное

В Севастополе прошел первый день выборов губернатора. С 18 до 17 процентов понизил ключевую ставку Центробанк третий раз подряд. На Эльбрусе оборвалась канатная

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе прошел первый день выборов губернатора. С 18 до 17 процентов понизил ключевую ставку Центробанк третий раз подряд. На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, три человека погибли. По зданию энергоблока Смоленской АЭС украинские боевики нанесли удар беспилотником. Из-за сильного ветра в Крыму объявили штормовое предупреждение на 12-14 сентября.О главных событиях последнего рабочего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.Старт выборов губернатора в СевастополеВ Севастополе прошел первый день выборов губернатора. С момента открытия избирательных участков в 8 утра свой голос отдать пришли люди самых разных возрастов.В городе-герое для голосования подготовили 187 избирательных участков, которые будут работать с 8:00 до 20:00. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей – КОИБ (комплексы обработки избирательных бюллетеней).За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.По итогу первого дня выборов свои голоса на избирательных участках города-героя, а также досрочно отдали 155 тысяч избирателей.Центробанк понизил ключевую ставкуВ третий раз подряд Банк России понизил ключевую ставку. В пятницу она утверждена на уровне 17% годовых. Это следует из заявления регулятора."Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", – сказано в сообщении.Обрыв канатной дороги на ЭльбрусеИз-за обрыва канатной дороги на Эльбрусе днем в пятницу погибли три человека. Предварительная причина аварии – сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами.Следком по региону возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным.ВСУ атаковали энергоблок Смоленской АЭСПо зданию действующего энергоблока Смоленской АЭС боевики киевского режима нанесли удар беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщили в Росэнергоатоме."12 сентября в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока. В результате выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.В Крыму ожидается трехдневный штормС 12 по 14 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 12 сентября, в течение суток 13 и 14 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

