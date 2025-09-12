https://crimea.ria.ru/20250912/uvelichilos-kolichestvo-pogibshikh-pri-obryve-kanatnoy-dorogi-na-elbruse-1149410093.html
Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
До трех человек увеличилось количество погибших после обрыва канатной дороги на Эльбрусе. Об этом сообщили в Следкоме России по Кабардино-Балкарской Республике.
2025-09-12T19:25
2025-09-12T19:25
2025-09-12T19:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. До трех человек увеличилось количество погибших после обрыва канатной дороги на Эльбрусе. Об этом сообщили в Следкоме России по Кабардино-Балкарской Республике.Днем в пятницу глава региона Казбек Коков сообщил о ЧП на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, при котором погибли два человека.Специалисты добавили, что личность погибшего устанавливается. В настоящее время следователями продолжается производство следственных действий, направленных на сбор доказательств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Грузии вышла из строя канатная дорога, пострадали 11 человекВ Нальчике оборвалась канатная дорога – есть пострадавшиеКанатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу
Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
При обрыве канатной дороги на Эльбрусе погибли три человека
19:25 12.09.2025 (обновлено: 19:36 12.09.2025)