Рейтинг@Mail.ru
Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/uvelichilos-kolichestvo-pogibshikh-pri-obryve-kanatnoy-dorogi-na-elbruse-1149410093.html
Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
До трех человек увеличилось количество погибших после обрыва канатной дороги на Эльбрусе. Об этом сообщили в Следкоме России по Кабардино-Балкарской Республике. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T19:25
2025-09-12T19:36
новости
эльбрус
кабардино-балкария
канатная дорога
ск рф (следственный комитет российской федерации)
горы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149402324_0:85:2197:1321_1920x0_80_0_0_847245c2b58ba8741e79b360388eed20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. До трех человек увеличилось количество погибших после обрыва канатной дороги на Эльбрусе. Об этом сообщили в Следкоме России по Кабардино-Балкарской Республике.Днем в пятницу глава региона Казбек Коков сообщил о ЧП на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, при котором погибли два человека.Специалисты добавили, что личность погибшего устанавливается. В настоящее время следователями продолжается производство следственных действий, направленных на сбор доказательств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Грузии вышла из строя канатная дорога, пострадали 11 человекВ Нальчике оборвалась канатная дорога – есть пострадавшиеКанатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу
эльбрус
кабардино-балкария
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149402324_0:0:2197:1648_1920x0_80_0_0_9c48a646397d385810120992492532f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, эльбрус, кабардино-балкария, канатная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), горы
Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе

При обрыве канатной дороги на Эльбрусе погибли три человека

19:25 12.09.2025 (обновлено: 19:36 12.09.2025)
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкПодъем на склон горы
Подъем на склон горы - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. До трех человек увеличилось количество погибших после обрыва канатной дороги на Эльбрусе. Об этом сообщили в Следкоме России по Кабардино-Балкарской Республике.
Днем в пятницу глава региона Казбек Коков сообщил о ЧП на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, при котором погибли два человека.
"Следователями и криминалистами следственного управления в ходе осмотра места происшествия по уголовному делу об аварии на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус при участии сотрудников спасательного отряда обнаружено тело третьего погибшего гражданина", – сказано в сообщении.
Специалисты добавили, что личность погибшего устанавливается. В настоящее время следователями продолжается производство следственных действий, направленных на сбор доказательств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Грузии вышла из строя канатная дорога, пострадали 11 человек
В Нальчике оборвалась канатная дорога – есть пострадавшие
Канатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу
 
НовостиЭльбрусКабардино-БалкарияКанатная дорогаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Горы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
20:32Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет
20:11Циклон вступит в схватку с антициклоном: погода в Крыму на выходных
19:51Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
19:25Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
19:10ВТБ: Снижение ключевой ставки способствует спросу на розничные кредиты
18:52В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка
18:35Шахматы на льду: как развивают керлинг в Керчи
18:16На Эльбрусе завершили спасательные работы после обрыва канатной дороги
18:02Праздник урожая и дружбы: Крым отмечает девятый фестиваль "Обжинки"
17:43Шестидневный магнитный шторм обрушится на Землю – когда ждать пика
17:19Крымский мост сейчас - обстановка и многокилометровые очереди
17:07Обрыв канатной дороги на Эльбрусе – что известно о пострадавших
16:37В МИД России обратились к гражданам Украины
16:16Инфляция снижается: что будет дальше с ключевой ставкой – ответ ЦБ
16:03Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе - есть погибшие
15:46С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнение
15:22Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
15:13"Это наша обязанность": как в Севастополе выбирают губернатора
14:53Опыт со всего мира: в Крыму миндаль убирают уникальные комбайны
Лента новостейМолния