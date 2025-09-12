https://crimea.ria.ru/20250912/v-sevastopole-podveli-itogi-pervogo-dnya-golosovaniya-1149413308.html

В Севастополе подвели итоги первого дня голосования

В Севастополе подвели итоги первого дня голосования - РИА Новости Крым, 12.09.2025

В Севастополе подвели итоги первого дня голосования

12.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. По итогу первого дня выборов губернатора Севастополя и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов свои голоса на избирательных участках города-героя, а также досрочно отдали 155 тысяч избирателей. Такие данные опубликовали в городской избирательной комиссии.В городе-герое для голосования подготовили 187 избирательных участков, которые будут работать с 8 до 20 часов. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей – КОИБ (комплексы обработки избирательных бюллетеней).За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также принял участие в голосовании на выборах главы региона. В избирательный участок в пятницу он пришел вместе с супругой и сыном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарки и торт: как участок в Севастополе встретил первых избирателейЯвка на выборы губернатора в Севастополе превысила 26 процентовЗапорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ

