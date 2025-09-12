Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подвели итоги первого дня голосования - РИА Новости Крым, 12.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250912/v-sevastopole-podveli-itogi-pervogo-dnya-golosovaniya-1149413308.html
В Севастополе подвели итоги первого дня голосования
В Севастополе подвели итоги первого дня голосования - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В Севастополе подвели итоги первого дня голосования
По итогу первого дня выборов губернатора Севастополя и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов свои голоса на избирательных участках... РИА Новости Крым, 12.09.2025
выборы губернатора севастополя
севастополь
новости севастополя
выборы
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. По итогу первого дня выборов губернатора Севастополя и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов свои голоса на избирательных участках города-героя, а также досрочно отдали 155 тысяч избирателей. Такие данные опубликовали в городской избирательной комиссии.В городе-герое для голосования подготовили 187 избирательных участков, которые будут работать с 8 до 20 часов. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей – КОИБ (комплексы обработки избирательных бюллетеней).За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также принял участие в голосовании на выборах главы региона. В избирательный участок в пятницу он пришел вместе с супругой и сыном.
В Севастополе подвели итоги первого дня голосования

В Севастополе в первый день выборов проголосовало больше 150 тысяч избирателей

22:21 12.09.2025
 
© СевгоризбиркомВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе
© Севгоризбирком
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. По итогу первого дня выборов губернатора Севастополя и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов свои голоса на избирательных участках города-героя, а также досрочно отдали 155 тысяч избирателей. Такие данные опубликовали в городской избирательной комиссии.
"По состоянию на 20 часов 12 сентября 2025 года проголосовало 155 199 избирателей (46,8%) – данные с учетом досрочного голосования и без учета проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.)", – сказано в сообщении.
В городе-герое для голосования подготовили 187 избирательных участков, которые будут работать с 8 до 20 часов. На каждом установлены электронные устройства для подсчета голосов избирателей – КОИБ (комплексы обработки избирательных бюллетеней).
За проведением голосования на участках следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также принял участие в голосовании на выборах главы региона. В избирательный участок в пятницу он пришел вместе с супругой и сыном.
