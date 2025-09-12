https://crimea.ria.ru/20250912/inflyatsiya-snizhaetsya-chto-budet-dalshe-s-klyuchevoy-stavkoy--otvet-tsb-1149403136.html

Инфляция снижается: что будет дальше с ключевой ставкой – ответ ЦБ

Инфляция снижается: что будет дальше с ключевой ставкой – ответ ЦБ - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Инфляция снижается: что будет дальше с ключевой ставкой – ответ ЦБ

Повышение ключевой ставки привело к снижению инфляции в России, однако цели пока не достигнуты и дальнейшие решения будут зависеть от параметров бюджета,... РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T16:16

2025-09-12T16:16

2025-09-12T16:16

эльвира набиуллина

мнения

ключевая ставка

экономика

центробанк рф

новости

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Повышение ключевой ставки привело к снижению инфляции в России, однако цели пока не достигнуты и дальнейшие решения будут зависеть от параметров бюджета, которые обсудят в октябре. Об этом заявила в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке."Последние данные говорят, что наше повышение ставки работает, инфляция снижается", – констатировала Набиуллина.По ее словам, в августе общий индекс цен традиционно уменьшился из-за сезонного снижения стоимости плодовоовощной продукции. Но главный фактор в целом по году – проводимая денежно-кредитная политика. При этом регулятору требуется время для закрепления дезинфляционного тренда. Конечная цель по инфляции – в 4% в следующем году. Это необходимо для возвращения умеренных процентных ставок и устойчивого роста экономики.Также глава регулятора отметила повышение потребительского спроса в июле-августе. Например, растет спрос на легковые автомобили и жилье. Безработица, по ее словам, остается на минимальных уровнях, снижение ставок привело к активизации кредитования, особенно в корпоративном сегменте. При этом снижение доходности депозитов не уменьшили высокую сберегательную активность населения.Банк России ранее в пятницу в третий раз подряд снизил ключевую ставку. По итогам заседания совета директоров она утверждена на уровне 17% годовых, следует из заявления регулятора. По итогам заседания совета директоров 25 июля ЦБ снижал ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в РоссииКакой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБЧто ждет экономику России – прогноз Центробанка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, мнения, ключевая ставка, экономика, центробанк рф, новости, инфляция