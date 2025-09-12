Рейтинг@Mail.ru
Инфляция снижается: что будет дальше с ключевой ставкой – ответ ЦБ - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Инфляция снижается: что будет дальше с ключевой ставкой – ответ ЦБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Повышение ключевой ставки привело к снижению инфляции в России, однако цели пока не достигнуты и дальнейшие решения будут зависеть от параметров бюджета, которые обсудят в октябре. Об этом заявила в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке."Последние данные говорят, что наше повышение ставки работает, инфляция снижается", – констатировала Набиуллина.По ее словам, в августе общий индекс цен традиционно уменьшился из-за сезонного снижения стоимости плодовоовощной продукции. Но главный фактор в целом по году – проводимая денежно-кредитная политика. При этом регулятору требуется время для закрепления дезинфляционного тренда. Конечная цель по инфляции – в 4% в следующем году. Это необходимо для возвращения умеренных процентных ставок и устойчивого роста экономики.Также глава регулятора отметила повышение потребительского спроса в июле-августе. Например, растет спрос на легковые автомобили и жилье. Безработица, по ее словам, остается на минимальных уровнях, снижение ставок привело к активизации кредитования, особенно в корпоративном сегменте. При этом снижение доходности депозитов не уменьшили высокую сберегательную активность населения.Банк России ранее в пятницу в третий раз подряд снизил ключевую ставку. По итогам заседания совета директоров она утверждена на уровне 17% годовых, следует из заявления регулятора. По итогам заседания совета директоров 25 июля ЦБ снижал ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в РоссииКакой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБЧто ждет экономику России – прогноз Центробанка
16:16 12.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Повышение ключевой ставки привело к снижению инфляции в России, однако цели пока не достигнуты и дальнейшие решения будут зависеть от параметров бюджета, которые обсудят в октябре. Об этом заявила в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.
"Последние данные говорят, что наше повышение ставки работает, инфляция снижается", – констатировала Набиуллина.
По ее словам, в августе общий индекс цен традиционно уменьшился из-за сезонного снижения стоимости плодовоовощной продукции. Но главный фактор в целом по году – проводимая денежно-кредитная политика. При этом регулятору требуется время для закрепления дезинфляционного тренда. Конечная цель по инфляции – в 4% в следующем году. Это необходимо для возвращения умеренных процентных ставок и устойчивого роста экономики.
"При обсуждении дальнейших решений мы, как всегда, будем учитывать всю информацию о состоянии экономики, кредитования и, конечно, инфляции и инфляционных ожиданий. На заседании в октябре многое будет зависеть и от того, какие параметры бюджета в итоге будут предложены… Если дефицит бюджета будет выше, чем заложено в нашем базовом сценарии, мы будем ограничены в своих возможностях снижать ключевую ставку", – цитирует Набиуллину пресс-служа Банка России.
Также глава регулятора отметила повышение потребительского спроса в июле-августе. Например, растет спрос на легковые автомобили и жилье. Безработица, по ее словам, остается на минимальных уровнях, снижение ставок привело к активизации кредитования, особенно в корпоративном сегменте. При этом снижение доходности депозитов не уменьшили высокую сберегательную активность населения.
Банк России ранее в пятницу в третий раз подряд снизил ключевую ставку. По итогам заседания совета директоров она утверждена на уровне 17% годовых, следует из заявления регулятора. По итогам заседания совета директоров 25 июля ЦБ снижал ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых.
