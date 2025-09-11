https://crimea.ria.ru/20250911/kak-chasto-v-krymu-nado-delat-tekhobsluzhivanie-gazovogo-oborudovaniya-1149354337.html

Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудования

Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудования - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудования

Здоровье и жизнь собственников газового оборудования напрямую зависит от элементарных мер безопасности. Это, в частности, регулярная проверка дымоходов и... РИА Новости Крым, 11.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Здоровье и жизнь собственников газового оборудования напрямую зависит от элементарных мер безопасности. Это, в частности, регулярная проверка дымоходов и техобслуживание агрегатов. Как подготовить газовое оборудование в преддверии осенне-зимнего периода, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный инженер Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства (УЭГХ) ГУП РК "Крымгазсети" Александр Гнатенко.Что касается техобслуживания газовых колонок и котлов, этим занимаются исключительно сотрудники "Крымгазсети", подчеркнул главный инженер предприятия."Производится это раз в году. Это важный момент. Зайдя в квартиру, опытный сотрудник уже видит совокупность мелких нарушений, которые в перспективе могут привести к серьезным последствиям", – уточнил специалист "Крымгазсети".И напомнил, что ни в коем случае нельзя заниматься ремонтом самостоятельно. В случае, если оборудование работает нештатно, нужно сразу звонить по номеру 104."Это круглосуточный телефон, он работает во всех регионах. На этот номер всегда можно позвонить и спросить, что делать, если, допустим, плохо работает котел, колонка, плохо горит плита. Там зафиксируют заявку на ремонт и в условленное время к вам приедет специалист", – рассказал гость эфира.Также специалист предупредил, что все сотрудники предприятия "Крымгазсети" при себе имеют удостоверение с мокрой печатью. Поэтому если в дверь стучится "незваный специалист", его данные можно проверить, набрав номер горгаза и узнать, направляли ли по этому адресу сотрудника для работы.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов.Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 миллиардов рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюСевастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водойСело Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу

