https://crimea.ria.ru/20250514/selo-vershinnoe-sakskogo-rayona-kryma-podklyuchili-k-gazu-1146420748.html

Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу

Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу

В селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения. Газовую конфорку зажгли в одном из жилых домов по улице... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T10:36

2025-05-14T10:36

2025-05-14T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения. Газовую конфорку зажгли в одном из жилых домов по улице Дружбы, передает корреспондент РИА Новости Крым.Участие в мероприятии приняли министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, представители местной власти и компании "Крымгазсети", а также местные жители.По данным минтопэнерго, всего в Вершинном проживет 280 человек, здесь расположены 104 домовладения. Голубое топливо к населенному пункту несет 6-километровый газопровод, который построен за полгода за средства республиканской адресной инвестиционной программы по заказу предприятия "Крымгазсети". Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила 32 миллиона рублей, уточнил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.По улицам села уже уложили сети газораспределения. Чтобы удешевить и ускорить для людей подключение их домовладений к сетям газоснабжения при строительстве распределительных сетей смонтировали газопроводы-вводы до границ земельных участков. Как отметили в министерстве, подключение людей ведется в рамках программы "Догазификация".В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6 570 домов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация Крыма: что сделано и планируетсяВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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