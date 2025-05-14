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Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу
Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу
В селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения. Газовую конфорку зажгли в одном из жилых домов по улице... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T10:36
2025-05-14T11:16
крым
сакский район
газ
жкх
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минтопэнерго крыма
владимир воронкин
крымгазсети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения. Газовую конфорку зажгли в одном из жилых домов по улице Дружбы, передает корреспондент РИА Новости Крым.Участие в мероприятии приняли министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, представители местной власти и компании "Крымгазсети", а также местные жители.По данным минтопэнерго, всего в Вершинном проживет 280 человек, здесь расположены 104 домовладения. Голубое топливо к населенному пункту несет 6-километровый газопровод, который построен за полгода за средства республиканской адресной инвестиционной программы по заказу предприятия "Крымгазсети". Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила 32 миллиона рублей, уточнил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.По улицам села уже уложили сети газораспределения. Чтобы удешевить и ускорить для людей подключение их домовладений к сетям газоснабжения при строительстве распределительных сетей смонтировали газопроводы-вводы до границ земельных участков. Как отметили в министерстве, подключение людей ведется в рамках программы "Догазификация".В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6 570 домов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация Крыма: что сделано и планируетсяВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
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крым, сакский район, газ, жкх, жкх крыма и севастополя, минтопэнерго крыма, владимир воронкин, крымгазсети, новости крыма, общество
Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу

В селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию новый газопровод

10:36 14.05.2025 (обновлено: 11:16 14.05.2025)
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения. Газовую конфорку зажгли в одном из жилых домов по улице Дружбы, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Участие в мероприятии приняли министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, представители местной власти и компании "Крымгазсети", а также местные жители.
По данным минтопэнерго, всего в Вершинном проживет 280 человек, здесь расположены 104 домовладения.
Голубое топливо к населенному пункту несет 6-километровый газопровод, который построен за полгода за средства республиканской адресной инвестиционной программы по заказу предприятия "Крымгазсети". Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила 32 миллиона рублей, уточнил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
"Из 104 домовладений, расположенных в данном населенном пункте, по сорока четырем уже заключены договоры, "Крымгазсети" выполняют работы по подключению данных домовладений, а также продолжают работу по заключению новых договоров на подключение абонентов", - сказал Воронкин.
По улицам села уже уложили сети газораспределения. Чтобы удешевить и ускорить для людей подключение их домовладений к сетям газоснабжения при строительстве распределительных сетей смонтировали газопроводы-вводы до границ земельных участков. Как отметили в министерстве, подключение людей ведется в рамках программы "Догазификация".
В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6 570 домов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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