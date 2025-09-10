Рейтинг@Mail.ru
Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке
Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в досудебном порядке оплатил 179,3 миллиона рублей ущерба после утечки нефти в Черном море в августе в Порту... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T19:10
2025-09-10T19:10
новости
новороссийск
краснодарский край
нефть
черное море
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в досудебном порядке оплатил 179,3 миллиона рублей ущерба после утечки нефти в Черном море в августе в Порту Новороссийска, сообщили в среду в компании.В августе в порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность, сообщал ранее РосМорРечФлот. В море попало порядка 30 кубометров нефти.
новороссийск
краснодарский край
черное море
новости, новороссийск, краснодарский край, нефть, черное море
Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке

За утечку нефти в Черном море 179 миллионов ущерба оплачены в досудебном порядке

19:10 10.09.2025
 
© РосприроднадзорУтечка нефти в порту Новороссийска
Утечка нефти в порту Новороссийска
© Росприроднадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в досудебном порядке оплатил 179,3 миллиона рублей ущерба после утечки нефти в Черном море в августе в Порту Новороссийска, сообщили в среду в компании.
"КТК в досудебном порядке оплатил требование о возмещении вреда водному объекту после нештатной ситуации 29 августа 2025 года… Сумма платежа составила 179 298 490 (сто семьдесят девять миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста девяносто) рублей", – цитирует сообщение РИА Новости.
В августе в порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность, сообщал ранее РосМорРечФлот. В море попало порядка 30 кубометров нефти.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейк
Утечки нефтепродуктов из затонувших в Керченском проливе танкеров нет
Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
 
НовостиНовороссийскКраснодарский крайНефтьЧерное море
 
Лента новостейМолния