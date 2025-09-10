https://crimea.ria.ru/20250910/uscherb-za-utechku-nefti-v-chernom-more-oplachen-v-dosudebnom-poryadke-1149358071.html
Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке
Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в досудебном порядке оплатил 179,3 миллиона рублей ущерба после утечки нефти в Черном море в августе в Порту... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T19:10
2025-09-10T19:10
2025-09-10T19:10
новости
новороссийск
краснодарский край
нефть
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149079254_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_16c7e00a2c42a2009dad23fb6389c24f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в досудебном порядке оплатил 179,3 миллиона рублей ущерба после утечки нефти в Черном море в августе в Порту Новороссийска, сообщили в среду в компании.В августе в порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность, сообщал ранее РосМорРечФлот. В море попало порядка 30 кубометров нефти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейкУтечки нефтепродуктов из затонувших в Керченском проливе танкеров нетКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
новороссийск
краснодарский край
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149079254_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_5c71121218625ef1b5c83fae477c9e83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новороссийск, краснодарский край, нефть, черное море
Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке
За утечку нефти в Черном море 179 миллионов ущерба оплачены в досудебном порядке