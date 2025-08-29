https://crimea.ria.ru/20250829/razliv-nefti-v-portu-novorossiyska---chto-izvestno-1149076701.html
Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно
В порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность. Об этом говорится в сообщении...
2025-08-29T17:24
2025-08-29T17:24
2025-08-29T17:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность. Об этом говорится в сообщении РосМорРечьФлота.В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что в результате чрезвычайного происшествия с разливом нефти из танкера на терминале КТК угрозы возгорания нет, ведется экологический мониторинг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:24 29.08.2025 (обновлено: 17:31 29.08.2025)