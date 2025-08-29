Рейтинг@Mail.ru
Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250829/razliv-nefti-v-portu-novorossiyska---chto-izvestno-1149076701.html
Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно
Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно
В порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность. Об этом говорится в сообщении... РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность. Об этом говорится в сообщении РосМорРечьФлота.
Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно

Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно

17:24 29.08.2025 (обновлено: 17:31 29.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность. Об этом говорится в сообщении РосМорРечьФлота.
"При проведении погрузочной операции с танкером T. Semahat в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти. Разлив оперативно локализован, установлено 800 метров боновых заграждений. Задействовано 87 человек, 12 буксиров, 4 маломерных катера, 4 нефтесборные и 7 плавучих емкостей", - говорится в сообщении.
В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что в результате чрезвычайного происшествия с разливом нефти из танкера на терминале КТК угрозы возгорания нет, ведется экологический мониторинг.

"Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в КТК.

