Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно

Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно

В порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность. Об этом говорится в сообщении... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29

2025-08-29T17:24

2025-08-29T17:31

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137986947_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_64bfeed4b648c684f1559d101ddd78f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность. Об этом говорится в сообщении РосМорРечьФлота.В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что в результате чрезвычайного происшествия с разливом нефти из танкера на терминале КТК угрозы возгорания нет, ведется экологический мониторинг.

