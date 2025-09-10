https://crimea.ria.ru/20250910/kak-v-krymu-raskryvayut-prestupleniya-v-obschestvennykh-mestakh-1149314555.html

Как в Крыму раскрывают преступления в общественных местах

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Число преступлений, совершенных в Крыму в общественных местах, снизилось по сравнению с прошлым годом, а их раскрываемость достигла 90%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замначальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова.По словам Якубовой, добиться этого удается благодаря оснащению города видеокамерами и в целом системному развитию инфраструктуры районов. В частности, установке уличных фонарей и обеспечению освещения в рамках благоустройства территорий.Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три годаОна подчеркнула, что число отдыхающих в Крыму в нынешнем курортном сезоне значительно больше прошлогоднего показателя, и различные правонарушения фиксировались и в этом году. Тем не менее "их количество не возросло, и даже есть незначительное, но снижение", отметила Якубова.По ее словам, до конца сентября охрану общественного порядка в Крыму продолжат обеспечивать с привлечением дополнительных сил, прибывших в республику еще в начале лета."МВД предусмотрено, что на период летнего сезона в курортные регионы направляются дополнительные силы из других регионов России, где курортный сезон не так масштабен. В Крым отправлены сотрудники подразделений патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции. Количество их не снизилось. Многие отдыхающие предпочитают сентябрь. Поэтому охрана общественного порядка будет продолжена в том же усиленном режиме, в котором мы несем службу сейчас", – заключила Якубова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движения Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы

