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Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года
Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года
Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Соответствующее решение принято... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T11:06
2025-07-15T11:06
2025-07-15T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Соответствующее решение принято правительством РФ, сообщает пресс-служба кабмина.Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.Продолжение реализации госпрограммы позволит создать новые образовательные и медицинские учреждения, построить более 160 километров сетей газоснабжения и газораспределения, отремонтировать 628 километров сетей водоснабжения и водоотведения.Кроме того, в рамках госпрограммы планируется привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, создать шесть объектов туристической инфраструктуры и капитально отремонтировать пять объектов культурного наследия.Также за счет средств госпрограммы будет завершено обустройство части съездов с трассы "Таврида", продолжено строительство очистных сооружений и медицинского кластера в Севастополе, профинансировано восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму и на территории яхтенной марины в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюКрым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегдаАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ
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Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года
Программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлена до 2030 года
11:06 15.07.2025 (обновлено: 11:14 15.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Соответствующее решение принято правительством РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.
"Продление программы до 2030 года – важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых. Мы планируем масштабные работы: от строительства дорог до модернизации социальных объектов. Это улучшит качество жизни людей и даст дополнительный импульс экономике региона", – сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Продолжение реализации госпрограммы позволит создать новые образовательные и медицинские учреждения, построить более 160 километров сетей газоснабжения и газораспределения, отремонтировать 628 километров сетей водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, в рамках госпрограммы планируется привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, создать шесть объектов туристической инфраструктуры и капитально отремонтировать пять объектов культурного наследия.
Также за счет средств госпрограммы будет завершено обустройство части съездов с трассы "Таврида", продолжено строительство очистных сооружений и медицинского кластера в Севастополе, профинансировано восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму и на территории яхтенной марины в Севастополе.
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