https://crimea.ria.ru/20250715/gosprogrammu-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-prodlili-do-2030-goda-1147953293.html

Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года

Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года

Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Соответствующее решение принято... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T11:06

2025-07-15T11:06

2025-07-15T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Соответствующее решение принято правительством РФ, сообщает пресс-служба кабмина.Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение ее мероприятий в 2027 году.Продолжение реализации госпрограммы позволит создать новые образовательные и медицинские учреждения, построить более 160 километров сетей газоснабжения и газораспределения, отремонтировать 628 километров сетей водоснабжения и водоотведения.Кроме того, в рамках госпрограммы планируется привести в нормативное состояние более 1,2 тысячи километров дорог, создать шесть объектов туристической инфраструктуры и капитально отремонтировать пять объектов культурного наследия.Также за счет средств госпрограммы будет завершено обустройство части съездов с трассы "Таврида", продолжено строительство очистных сооружений и медицинского кластера в Севастополе, профинансировано восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму и на территории яхтенной марины в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюКрым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегдаАзовское дорожное кольцо: что сделано на первом этапе работ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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