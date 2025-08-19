https://crimea.ria.ru/20250819/v-krymu-stalo-menshe-krazh-i-bolshe-narusheniy-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-1148815687.html
В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движения
2025-08-19T08:59
2025-08-19T08:59
2025-08-19T08:59
новости крыма
крым
прокуратура республики крым
статистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года снизилось количество краж и грабежей, но выросло число фактов нарушений на дорогах. Об этом в понедельник информирует пресс-служба прокуратуры региона.Кроме того, прокуратура фиксирует снижение на 14,1% числа преступлений в отношении несовершеннолетних ранее судимыми лицами – на 19,7%, в общественных местах – на 6,3%, в состоянии алкогольного опьянения – на 19,5%. Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 16,9%, изнасилований – на 35,7%."Органами правоохраны выявлено 2082 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1663 факта их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 74,8%, сбытов – 56,4 %", – добавили в пресс-службе.Всего с начала года в Крыму зарегистрировано 12,5 тысяч преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составила более 67%.В России на четверть увеличилось число преступлений, совершенных подростками, докладывали ранее руководители региональных управлений главе Следкома РФ Александру Бастрыкину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и СевастополюВ Крыму снизился уровень преступностиЧисло совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года снизилось количество краж и грабежей, но выросло число фактов нарушений на дорогах. Об этом в понедельник информирует пресс-служба прокуратуры региона.
"В Крыму зарегистрировано 6,1 тыс преступлений против собственности, раскрываемость которых составила 53,3%. На территории республики уменьшилось число зарегистрированных краж на 3,5%, грабежей – на 15,8%, фактов незаконного завладения транспортным средством – на 17,3%. Число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, возросло на 3,7% – с 134 до 139", – проинформировали в надзорном ведомстве.
Кроме того, прокуратура фиксирует снижение на 14,1% числа преступлений в отношении несовершеннолетних ранее судимыми лицами – на 19,7%, в общественных местах – на 6,3%, в состоянии алкогольного опьянения – на 19,5%. Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 16,9%, изнасилований – на 35,7%.
"Органами правоохраны выявлено 2082 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1663 факта их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 74,8%, сбытов – 56,4 %", – добавили в пресс-службе.
Всего с начала года в Крыму зарегистрировано 12,5 тысяч преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составила более 67%.
В России на четверть увеличилось
число преступлений, совершенных подростками, докладывали ранее руководители региональных управлений главе Следкома РФ Александру Бастрыкину.
