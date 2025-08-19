https://crimea.ria.ru/20250819/v-krymu-stalo-menshe-krazh-i-bolshe-narusheniy-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-1148815687.html

В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движения

В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движения - РИА Новости Крым, 19.08.2025

В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движения

В Крыму с начала года снизилось количество краж и грабежей, но выросло число фактов нарушений на дорогах. Об этом в понедельник информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T08:59

2025-08-19T08:59

2025-08-19T08:59

новости крыма

крым

прокуратура республики крым

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_249e574296b28957465761cc78f8ff55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года снизилось количество краж и грабежей, но выросло число фактов нарушений на дорогах. Об этом в понедельник информирует пресс-служба прокуратуры региона.Кроме того, прокуратура фиксирует снижение на 14,1% числа преступлений в отношении несовершеннолетних ранее судимыми лицами – на 19,7%, в общественных местах – на 6,3%, в состоянии алкогольного опьянения – на 19,5%. Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 16,9%, изнасилований – на 35,7%."Органами правоохраны выявлено 2082 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1663 факта их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 74,8%, сбытов – 56,4 %", – добавили в пресс-службе.Всего с начала года в Крыму зарегистрировано 12,5 тысяч преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составила более 67%.В России на четверть увеличилось число преступлений, совершенных подростками, докладывали ранее руководители региональных управлений главе Следкома РФ Александру Бастрыкину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и СевастополюВ Крыму снизился уровень преступностиЧисло совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, прокуратура республики крым, статистика