https://crimea.ria.ru/20250603/v-rossii-vyrosla-podrostkovaya-prestupnost--sledkom-1146916354.html
В России выросла подростковая преступность – Следком
В России выросла подростковая преступность – Следком - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В России выросла подростковая преступность – Следком
В России на четверть увеличилось число преступлений, совершенных подростками. Об этом руководители региональных управлений доложили главе Следкома РФ Александру РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T21:52
2025-06-03T21:52
2025-06-03T20:33
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
новости
россия
преступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В России на четверть увеличилось число преступлений, совершенных подростками. Об этом руководители региональных управлений доложили главе Следкома РФ Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба ведомства.В полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних, в том числе совершено уже 41 убийство и 22 факта умышленного тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 178 преступлений на сексуальной почве, добавили в ведомстве."Почти 3 785 деяний, совершенных подростками в прошлом году, связаны с незаконным оборотом наркотиков, и, как правило, при этом использовались современные цифровые способы связи", – уточнили в СК.Актуальной проблематикой названо общественно опасное поведение несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности. В 2024 году число таких лиц, преступивших закон, составило 4 693 человек, из которых три тысячи – младше 14 лет.В текущем году ведомством направлено в суд 2 865 уголовных дел в отношении несовершеннолетних обвиняемых, что на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года – 2 556 дел.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений тщательно проанализировать состояние подростковой преступности, а также наметить четкие шаги по нейтрализации негативных факторов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской областиВ Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперствоВ Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, новости, россия, преступность
В России выросла подростковая преступность – Следком
В России выросло число всех криминальных проявлений подростков – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В России на четверть увеличилось число преступлений, совершенных подростками. Об этом руководители региональных управлений доложили главе Следкома РФ Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба ведомства.
"В целом по стране по итогам четырех месяцев текущего года отмечается рост числа всех криминальных проявлений подростков на четверть – с 7 630 до 9 522 случаев", – сказано в сообщении.
В полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних, в том числе совершено уже 41 убийство и 22 факта умышленного тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 178 преступлений на сексуальной почве, добавили в ведомстве.
"Почти 3 785 деяний, совершенных подростками в прошлом году, связаны с незаконным оборотом наркотиков, и, как правило, при этом использовались современные цифровые способы связи", – уточнили в СК.
Актуальной проблематикой названо общественно опасное поведение несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности. В 2024 году число таких лиц, преступивших закон, составило 4 693 человек, из которых три тысячи – младше 14 лет.
"Еще одним направлением, вызывающим серьезную озабоченность, названо криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов. Их преступная активность увеличилась в 2024 году на 8%, а в январе – апреле текущего года – уже на 13%. При этом в минувшем году на 82% возросло число особо тяжких посягательств подростков-мигрантов", – заявили в Следкоме России.
В текущем году ведомством направлено в суд 2 865 уголовных дел в отношении несовершеннолетних обвиняемых, что на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года – 2 556 дел.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений тщательно проанализировать состояние подростковой преступности, а также наметить четкие шаги по нейтрализации негативных факторов.
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