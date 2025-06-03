https://crimea.ria.ru/20250603/v-rossii-vyrosla-podrostkovaya-prestupnost--sledkom-1146916354.html

В России выросла подростковая преступность – Следком

В России выросла подростковая преступность – Следком - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В России выросла подростковая преступность – Следком

В России на четверть увеличилось число преступлений, совершенных подростками. Об этом руководители региональных управлений доложили главе Следкома РФ Александру РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T21:52

2025-06-03T21:52

2025-06-03T20:33

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

новости

россия

преступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В России на четверть увеличилось число преступлений, совершенных подростками. Об этом руководители региональных управлений доложили главе Следкома РФ Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба ведомства.В полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних, в том числе совершено уже 41 убийство и 22 факта умышленного тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 178 преступлений на сексуальной почве, добавили в ведомстве."Почти 3 785 деяний, совершенных подростками в прошлом году, связаны с незаконным оборотом наркотиков, и, как правило, при этом использовались современные цифровые способы связи", – уточнили в СК.Актуальной проблематикой названо общественно опасное поведение несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности. В 2024 году число таких лиц, преступивших закон, составило 4 693 человек, из которых три тысячи – младше 14 лет.В текущем году ведомством направлено в суд 2 865 уголовных дел в отношении несовершеннолетних обвиняемых, что на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года – 2 556 дел.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений тщательно проанализировать состояние подростковой преступности, а также наметить четкие шаги по нейтрализации негативных факторов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парень убил четырех подростков и сжег дом в Иркутской областиВ Госдуме назвали эффективную меру наказания подростков за дропперствоВ Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, новости, россия, преступность