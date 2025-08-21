Рейтинг@Mail.ru
Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы
Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы
Благоустройство туристического центра города Саки выполнено более чем на 60%. Об этом в четверг проинформировали в пресс-службе правительства Республики Крым. РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T10:07
2025-08-21T10:15
крым
саки
благоустройство
новости крыма
совет министров рк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Благоустройство туристического центра города Саки выполнено более чем на 60%. Об этом в четверг проинформировали в пресс-службе правительства Республики Крым.По данным пресс-службы, в рамках благоустройства в городе создают единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, питьевыми фонтанчиками, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных граждан.Весь объем работ по благоустройству центра Сак планируется завершить к концу этого года, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. На благоустройство выделены 180 млн рублей.Саки – четвертый город Крыма, который получил субсидию на реализацию проекта по реконструкции исторической части в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Аналогичные работы ранее были произведены в Евпатории, Алупке и Феодосии.
крым, саки, благоустройство, новости крыма, совет министров рк
Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы

Работы по благоустройству туристического центра Сак проведены на 64% – власти

10:07 21.08.2025 (обновлено: 10:15 21.08.2025)
 
© Горадминистрация г. СакиБлагоустройство туристического центра в Саках
Благоустройство туристического центра в Саках
© Горадминистрация г. Саки
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Благоустройство туристического центра города Саки выполнено более чем на 60%. Об этом в четверг проинформировали в пресс-службе правительства Республики Крым.
"Строительная готовность объекта составляет 64%", – сказано в Telegram-канале республиканского правительства.
По данным пресс-службы, в рамках благоустройства в городе создают единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, питьевыми фонтанчиками, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных граждан.
"Проект включает благоустройство Сакского курортного парка и территории лебединого озера, Красную горку, входную группу, ремонт ограждений, установку малых архитектурных форм, фотозон и многое другое. Также предусмотрено восстановление бюветов с минеральной водой, которыми смогут воспользоваться местные жители и гости города", – уточняется в сообщении.
Весь объем работ по благоустройству центра Сак планируется завершить к концу этого года, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. На благоустройство выделены 180 млн рублей.
Саки – четвертый город Крыма, который получил субсидию на реализацию проекта по реконструкции исторической части в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Аналогичные работы ранее были произведены в Евпатории, Алупке и Феодосии.
