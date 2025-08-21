Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы
Работы по благоустройству туристического центра Сак проведены на 64% – власти
10:07 21.08.2025 (обновлено: 10:15 21.08.2025)
© Горадминистрация г. СакиБлагоустройство туристического центра в Саках
© Горадминистрация г. Саки
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Благоустройство туристического центра города Саки выполнено более чем на 60%. Об этом в четверг проинформировали в пресс-службе правительства Республики Крым.
"Строительная готовность объекта составляет 64%", – сказано в Telegram-канале республиканского правительства.
По данным пресс-службы, в рамках благоустройства в городе создают единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, питьевыми фонтанчиками, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных граждан.
"Проект включает благоустройство Сакского курортного парка и территории лебединого озера, Красную горку, входную группу, ремонт ограждений, установку малых архитектурных форм, фотозон и многое другое. Также предусмотрено восстановление бюветов с минеральной водой, которыми смогут воспользоваться местные жители и гости города", – уточняется в сообщении.
Весь объем работ по благоустройству центра Сак планируется завершить к концу этого года, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. На благоустройство выделены 180 млн рублей.
