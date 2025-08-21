https://crimea.ria.ru/20250821/blagoustroystva-turisticheskogo-tsentra-saki--kak-idut-raboty-1148876230.html

Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы

21.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Благоустройство туристического центра города Саки выполнено более чем на 60%. Об этом в четверг проинформировали в пресс-службе правительства Республики Крым.По данным пресс-службы, в рамках благоустройства в городе создают единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, питьевыми фонтанчиками, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных граждан.Весь объем работ по благоустройству центра Сак планируется завершить к концу этого года, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. На благоустройство выделены 180 млн рублей.Саки – четвертый город Крыма, который получил субсидию на реализацию проекта по реконструкции исторической части в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Аналогичные работы ранее были произведены в Евпатории, Алупке и Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат благоустройство парков СимферополяВласти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в КоктебелеВ Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории

