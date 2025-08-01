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Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три года - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три года
Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три года - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три года
Не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T13:37
2025-08-01T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Дополнительно из республиканского бюджета в течение трех лет будет выделяться по 2 миллиарда рублей ежегодно. В планах – привести в порядок не менее 3,5 тысяч придомовых территорий, проинформировал глава региона.Кроме того, в Крыму активно ведется строительство и ремонт социальных, образовательных, культурных и спортивных объектов. И добавил, что в планах властей в будущем обеспечить каждый крупный город плавательным бассейном и ледовым катком.В целом, по словам главы региона, в текущем году в Крыму за счет финансирования из бюджетных и внебюджетных источников строят и ремонтируют более тысячи объектов.Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" ранее были продлены до 2030 года. Соответствующее решение принято правительством РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат благоустройство парков СимферополяЛифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 годуБольшое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца года
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крым, сергей аксенов, благоустройство, госпрограмма социально-экономического развития крыма, городская среда, новости крыма, бюджет, крымский бюджет, федеральный бюджет, ялта, бассейн
Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три года

В Крыму за три года благоустроят порядка 3,5 тысяч дворов – Аксенов

13:37 01.08.2025 (обновлено: 13:40 01.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети на игровой площадке
Дети на игровой площадке - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Стратегическая задача – реализовать трехлетнюю программу благоустройства придомовых территорий. На эти цели предусмотрены 1,2 млрд рублей на 2026 год и по 1,5 млрд рублей на 2027 и 2028 годы", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Дополнительно из республиканского бюджета в течение трех лет будет выделяться по 2 миллиарда рублей ежегодно. В планах – привести в порядок не менее 3,5 тысяч придомовых территорий, проинформировал глава региона.
Кроме того, в Крыму активно ведется строительство и ремонт социальных, образовательных, культурных и спортивных объектов.
"В частности, достигнута договоренность с федеральным центром о выделении из госбюджета 400 млн рублей на строительство модульного плавательного бассейна и восстановление теннисных кортов в Ялте при софинансировании из бюджета республики", - отметил Аксенов.
И добавил, что в планах властей в будущем обеспечить каждый крупный город плавательным бассейном и ледовым катком.
В целом, по словам главы региона, в текущем году в Крыму за счет финансирования из бюджетных и внебюджетных источников строят и ремонтируют более тысячи объектов.
Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" ранее были продлены до 2030 года. Соответствующее решение принято правительством РФ.
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