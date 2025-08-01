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Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три года

Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три года - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три года

Не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T13:37

2025-08-01T13:37

2025-08-01T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Дополнительно из республиканского бюджета в течение трех лет будет выделяться по 2 миллиарда рублей ежегодно. В планах – привести в порядок не менее 3,5 тысяч придомовых территорий, проинформировал глава региона.Кроме того, в Крыму активно ведется строительство и ремонт социальных, образовательных, культурных и спортивных объектов. И добавил, что в планах властей в будущем обеспечить каждый крупный город плавательным бассейном и ледовым катком.В целом, по словам главы региона, в текущем году в Крыму за счет финансирования из бюджетных и внебюджетных источников строят и ремонтируют более тысячи объектов.Сроки реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" ранее были продлены до 2030 года. Соответствующее решение принято правительством РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат благоустройство парков СимферополяЛифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 годуБольшое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца года

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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